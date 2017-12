LOS ANGELES – Dwayne “The Rock” Johnson sangat berharap agar mendiang Robin Williams bangga dengan film Jumanji: Welcome to the Jungle. Seperti diketahui, The Rock sudah menyelesaikan film Jumanji yang dipopulerkan oleh Robin pada tahun 1995 silam.

- Baca Juga: Selamat! Raditya Dika Resmi Melamar Annisa Aziza

Terlibat dalam produksi Jumanji terbaru, The Rock mengaku ada beban yang cukup berat. Beban tersebut ternyata tak hanya dirasakan oleh dirinya saja karena Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas, dan Karen Gillan pun merasakan hal serupa.

“Ini adalah sebuah kehormatan. Aku tidak mengatakannya dengan ringan, kami semua merasakan (bebannya),” ucap Dwayne seperti dilansir Contactmusic, Jumat (8/12/2017).

Kisah sukses film Jumanji pertama tentunya menjadi sebuah beban tersendiri bagi The Rock saat mendapat tawaran bermain di film ini. Apalagi saat itu Robin Williams berperan dengan sangat apik sehingga Jumanji dikenal sebagai salah satu film terbaiknya.

“Film pertama adalah judul film yang sangat dicintai dan kami benar-benar ingin membuat sebuah film yang disukai di seluruh dunia. Kami pun membuat film ini dengan sangat menyenangkan karena film ini adalah sesuatu yang akan membuat Robin bangga,” tambahnya.

- Baca Juga: Terlibat Pencurian, Polisi Tahan Asisten Rumah Tangga Pamela Safitri 'Duo Serigala'

Kevin pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dwayne. Semua beban dan keletihan selama syuting terbayar karena film ini akan membuat bangga mendiang Robin Williams.

(ady)

(SIS)