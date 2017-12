JAKARTA - Bersiaplah bagi para penggemar The Chainsmokers karena pada 30 Maret 2018, duo asal Amerika Serikat Alex Pall dan Andrew Taggart bakal menghentak Jakarta. Hal itu baru diumumkan oleh promotor Third Eye Management lewat akun instagram pribadi @temgmt pada Jumat (8/12/2017).

Dari laman instagram tersebut, tertulis bahwa pelantun Closer itu telah mengkonfirmasi kedatangannya di Jakarta. Bahkan tertulis lengkap dari tanggal konser hingga tempat berlangsungnya konser. Ya, JIEXPO Kemayoran, Jakarta bakal menjadi tempat perhelatan acara tersebut

(Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Anissa Nur Aziza, Wanita Penakluk Hati Raditya Dika)

(Baca Juga: 5 Film Rekomendasi Akhir Pekan, Lokal Maupun Hollywood)



"CONFIRMED! The Chainsmokers to perform in Jakarta 30 March 2018. Stay tuned at @townsquarecilandak and @temgmt#TheChainsmokersJKT #Townsquaresoundfest#TEM #jakartaevent #jakartaconcert," tulis akun @temgmt.

Tak hanya TEM yang bakal menjadi promotor, Townsquare Entertaiment juga menjadi salah satu promotornya. Sementara itu, Townsquare Entertainment juga menyebut bahwa kedatangan The Chainsmoker menjadi sebuah debutnya. Pada konser The Chainsmokers ini, akan menjadi pengalaman begitu penting dan tak akan terlupakan.

"Townsquare Entertainment sangat antusias untuk melakukan debut kami dalam mendatangkan artis internasional ternama, The Chainsmokers. Pertunjukan mereka di Jakarta pasti akan menjadi pengalaman sekali seumur hidup," kata Arthur Bubu dari Townsquare Entertainment.

Seperti kita tahu, The Chainsmokers sendiri menjadi duo EDM yang begitu dikenal dunia, setelah lagu Closer hasil kolaborasi dengan Halsey meledak dipasaran. Tak hanya itu, duet The Chainsmokers dengan band Coldplay pun terbilang laku dipasaran. Kala itu, mereka merilis single yang berjudul Something Just Like This.

Dapat dipastikan pula pemenang Grammy Award 2017 dengan kategori Best Dance Recording tersebut, akan membawa penampilan terbaiknya. Hal itu guna memuaskan para penggemar dan pecinta musik dance di Indonesia. Sejumlah singel The Chainsmokers meraih posisi teratas di tangga lagu dunia.

(aln)