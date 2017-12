JAKARTA - Fotografer ternama Indonesia, Diera Bachir menghadirkan photo exhibition CELEBRIKIDS bertajuk "Home Is Where The Hearts Is" bersama deretan artis Ibu Kota. Beberapa di antaranya adalah Nia Ramadhani, Putri Titian, Ririn Ekawato, Jessica Iskandar, Nindy Parasida, dan masih banyak lagi.

Acara yang digelar di Grand Indonesia, Jakarta Pusat ini digelar dalam rangka penyambutan Hari Ibu pada 22 Desember 2017. Bagi Diera, mengabadikan momen ibu dan anak menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya.

Menggandeng sederet artis ternama, Diera Bachir mengaku memiliki alasan khusus. Ia terinspirasi dari deretan mama muda yang tetap eksis dengan berbagai profesi di balik kesibukan sebagai ibu rumah tangga.

"Anak-anak kecil tumbuh bersama ibunya. Mereka berada di rumah makanya angkat tema rumah untuk merayakan photo exhibition celebrikids yang terinspirasi dari mama-mama muda," ujar Diera Bachir dalam jumpa pers pada Kamis (7/12/2017).

Sementara itu, Nia Ramadhani menemukan banyak hal pada putra putrinya saat bergabung dalam acara ini. Wanita berusia 27 tahun tersebut baru menyadari beberapa bakat anak-anaknya saat photoshoot berlangsung.

Salah satunya adalah saat Mainaka Zanatti Bakrie turut serta dalam sesi pemotretan. Baru berusia 2 tahun, Naka telah bisa menunjukkan beberapa gaya yang tak biasa dilihat pemain sinetron Bidadari tersebut.

"Seharian aku foto sama si Naka. Banyak pelajaran ternyata bisa diarahkan. Dia suka-suka saja," ujar Nia Ramadhani.

Photo Exhibition CELEBRIKIDS by Diera Bachir dengan tema "Home Is Where The Heart Is" akan berlangsung selama 4 hari. Deretan foto selebriti Indonesia beserta putra putri mereka tampil kompak dalam sesi pemotretan dalam penyambutan Hari Ibu tersebut.

(aln)