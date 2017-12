JAKARTA - Penyanyi Agne Mo kembali memanaskan panggung Bright Awards Indonesia 2017 setelah tampil sebagai pembuka. Ia membawakan lagu terbaru sekaligus single kedua dari album 'X' yaitu DAMN I Love You.



Dengan balutan setelan blazer perak yang dipadu dengan celana hitam dan sepatu boots biru selutut membuatnya nyentrik di atas panggung. Ornamen ala di pinggir pantai, lengkap dengan tampilan layar bergambar pohon kelapa beserta empat penari berkostum cerah menggambarkan genre reagge-r&b dalam lagu.



Ia pun tak segan membagikan makna singkat lagu barunya itu kepada presenter Raffi Ahmad dan Gracia Indri.



"Gampang. Lagunya DAMN I Love You. Ceritanya tentang boy who like a girl and girl who likes a boy," ujar Agnez di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu (6/12/2017).



Tak hanya menyajikan tampilan memukau yang membuat penggemar di studio menggila mengelu-elukan nananya, Agnez pun memberika bocoran rencana bermusiknya kedepan.



Dengan kalimat tersirat ia menyebutkan akan memberikan kejutan lewat proyek bersama dengan Chris Brown. Meski tanpa menyebutkan nama, ia menyebutkan bahwa kejutan juga telah dibocorkan lewat Instagram.

"Nanti ada sedikit surprise. Tapi mungkin sebenernya aku udah sedikit lewat Instagram. Di Instagram dia juga udah di bocorin," tambahnya dengan ekspresi sumringah.



Seperti yang baru-baru ini ramai diwartakan, Agnez dan Chris sama-sama mengunggah foro kebersamaan mereka saat berada di studio musik. Kedekatan mereka pun berlanjut saat menghadiri ulang tahun DJ Khaled bersama beberapa waktu lalu.



Sejauh ini tersiar kabar bahwa kedekatan tersebut adalah kode kolaborasi kesyanya. Namun, media asing menyebutkan bahwa mereka tengah berkencan, sementara Agnez memiliki kekasih di Indonesia yaitu pebasket Wijaya Saputra.

(ade)