LOS ANGELES – Para pencinta film Star Wars pada akhir tahun ini akan dimanjakan dengan kehadiran Star Wars: The Last Jedi. Film kedelapan dari saga Star Wars ini adalah salah satu film penghujung tahun 2017 yang sangat dinanti-nanti.

Tak hanya menyajikan beberapa aksi dan pemain baru, Star Wars: The Last Jedi juga menyimpan segudang teka-teki yang baru akan dipecahkan saat filmnya dirilis nanti. Sebelum kalian melanjutkan petualangan di galaksi nun jauh di sana, ada baiknya kalian menyimak 5 fakta menarik dari Star Wars: The Last Jedi berikut ini.

1. Penampilan Luke Skywalker

Mark Hamill atau pemeran Luke Skywalker boleh jadi adalah salah satu karakter favorit dari franchise Star Wars. Sayangnya, tokoh ini sudah jarang ditampilkan dalam beberapa film terakhir Star Wars sehingga para penggemar sangat merindukan kehadirannya. Apalagi Star Wars kini mulai menambahkan beberapa karakter-karakter baru yang tak kalah hebat dari Luke.

Jika pada Star Wars: The Force Awakens, Luke Skywalker hanya ditampilkan di ujung film, kali ini penampilannya dijamin akan lebih banyak. Melanjutkan cerita film dua tahun lalu, Luke akan bertemu dengan Rey (Daisy Ridley) dan mengajarkannya bagaimana menggunakan lightsaber.

2. Penokohan Baru

Star Wars: The Last Jedi akan menghadirkan berbagai karakter-karakter perempuan yang menarik, dari mulai yang kuat dan tangguh hingga yang lemah dan memiliki banyak konflik. Selain Princess Leia, Rey, dan Captain Phasma, Star Wars: The Last Jedi akan memperkenalkan beberapa karakter wanita baru seperti Rose Tico yang dipernakan oleh Kelly Marie dan Admiral AMily Holdo yang diperankan oleh Laura Dern.

3. Set yang Digunakan

Set yang digunakan dalam film Star Wars: The Last Jedi terbilang cukup banyak. Millenium Falcon, Resistance Cruiser, Fighter Hangar, Mine Control Center, First Order Set, Star Destroyer, Mega Destroyer, dan Kylo’s Chamber. Tak hanya itu saja, mengingat Star Wars adalah franchise besar yang berkembang, terdapat pula beberapa set baru seperti pulau Jedi Ahch-To, Canto Bright, Planet Crait, dan Snoke’s Throne.

4. Porgs dan Vulptex

Dalam cuplikan trailer Star Wars: The Last Jedi, penonton bisa melihat dua makhluk baru yang ada di Star Wars Universe. Porgs adalah makhluk kecil sejenis burung yang tidak memiliki paruh (perpaduan menggemaskan dari puffin, burung hantu, dan bayi anjing laut) yang hidup di sekitar bebatuan dan bertengger di tebing Ahch-To, pulau terpencil tempat Luke Skywalker tinggal. Selain Porgs ada juga rubah kristal yang kemudian dikenal dengan nama Vulptex, dan bila berkelompok disebut sebagai Vulptices. Makhluk ini merupakan makhluk yang menjadi penghuni di Planet Crait, yang kaya akan mineral.

5. Robot Android Baru

Star Wars: The Force Awakens terbilang cukup sukses dengan perkenalan android baru yang bernama BB-8. Jika BB-8 bertugas melayani Resistence, pada Star Wars: The Last Jedi kita akan melihat BB-9E, seri BB droid astromech berlapis hitam yang bertugas melayani First Order.

(aln)