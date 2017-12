SEOUL – Kim So Hyun sempat berpikir panjang ketika ditawarkan bermain drama seri terbaru KBS. Kini ia telah mengonfirmasi akan bermain dalam drama Radio Romance bersama dengan Highlight's Yoon Doojoon.

Mengutip Soompi, staf produksi Radio Romance membenarkan hal tersebut. "Kim So Hyun telah dikonfirmasi untuk bermain menjadi Song Geu Rim. Sebagai takoh utama wanita, ini adalah pemilihan pemain yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Rabu (5/12/2017)

“Kami berharap dia bisa 100 persen melakukan sinkronisasi sebagai penulis radio yang sangat ramah yang menempatkan semuanya dalam segala hal yang dia lakukan. Radio Romance bertujuan untuk menampilkan perasaan romansa analog. Ini akan menjadi drama yang hangat seperti radio yang menyorot kisah kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Drama tersebut diperkirakan akan mengudara pada awal Januari 2018. Menceritakan tentang seorang aktor papan atas bernama Ji Su Ho, yang dimainkan oleh Yoon Doojoon, yang tidak dapat melakukan apapun tanpa naskah. Sementara Kim So Hyun akan memerankan Song Geu Rim, seorang penulis naskah radio yang sudah bekerja selama lima tahun, namun sebenarnya dia tidak berbakat dalam menulis. Lalu program radio yang dia jalani tersebut pada akhirnya menghadapi pembatalan.

Ini bukan kali pertama So Hyun dan Doojoon bermain dalam satu produksi yang sama. Sebelumnya, mereka pernah bekerjasama membintangi iklan makanan pada tahun 2014. Selain itu, mereka juga pernah bermain pada judul drama yang sama, Iris 2 pada tahun 2013 dan yang terbaru adalah Let’s Fight Ghost, Doojoon berperan sebagai senior kampus Kim So Hyun.

So Hyun sempat berpikiran untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Proyek terakhirnya pada tahun 2017 adalah drama sejarah MBC Ruler: Master of the Mask beradu akting dengan Yoo Seung Ho, terlepas dari cameo singkat di While You Were Sleeping.

Yoon Doo-joon sendiri memang salah satu anggota boy band terkenal Highlight. Dia adalah pemain drama seri hits dari tvN Let’s Eat. Setelah membintangi Let’s Eat satu dan dua, penyanyi sekaligus aktor tampan ini juga dikabarkan akan bermain kembali pada seri ke tiga drama tersebut yang akan digarap pada tahun 2018.

Di sutradara Kim Shin Il, dan ditulis oleh Jeon Yu Ri, Radio Romance akan mulai ditayangkan pada Januari 2018, menyusul akhir dari Jugglers yang baru saja tayangkan.

(aln)