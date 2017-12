JAKARTA – Boy William akhirnya lega bisa menuangkan unek-unek langsung di depan orang yang membuatnya emosi. Orang itu juga tidak bisa pergi atau berlaku apapun karena tengah di dalam mobil bersamanya.

Rupanya, orang itu adalah rapper Young Lex. Dalam video cuplikan unggahan Boy, Selasa 5 Desember 2017, Boy menuangkan kekesalannya dalam bentuk freestyle rap untuk melawan Young Lex dalam ajang adu rap di acara yang akan dibawakan Boy sebentar lagi. Mereka melakukan rap itu di mobil layaknya Carpool Karaoke.

Hujatan yang dilayangkan Boy cenderung berbentuk ejekan terhadap karier Young Lex sendiri. Ia menyebut, popularitas Young Lex hanya diroketkan oleh Awkarin dan bahwa lagu-lagu buatannya tidak cukup bagus dibandingkan Boy, yang mengaku rapper pun tidak. Di cuplikan itu, Young Lex hanya terkejut melihat rap Boy.

“Hidup lo hanya bacot, musik lo minim. Lagu lo juga terkenal karena Awkarin. Dan lo ngaku-ngaku rapper, ya maybe that’s true, gue enggak pernah ngaku rapper, but I rap better than you,” ucap Boy di depan Young Lex.

Mengacu pada caption yang ditulis Boy, adegan itu akan jadi bagian dari video variety Boy di situs video Youtube. Namun, ia sendiri menuliskan pesan lega sebelum mengumumkan tanggal rilis video tersebut.

“Akhirnya ngelepas emosi. Guys, Jangan ngomong di belakang. Langsung aja face to face,” tulis Boy.

Rupanya, video Boy tersebut tersebar di beberapa akun gosip, menanyakan apa yang terjadi antara Boy dan rapper pelantun lagu Office Boy tersebut. Tetapi, nyatanya reaksi netizen cenderung nyeleneh dan mendukung Boy untuk menghujat rapper kontroversial tersebut.

(aln)