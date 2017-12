JAKARTA - Melalui video yang diunggah pada Instagram Story, Tata Janeeta memangil Maia Estianty sebagai korban pelakor yakni sebutan bagi wanita yang merebut lelaki yang sudah memiliki pasangan atau istri.

Mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Tata Janeeta tersebut, ibu dari Al, El dan Dul ini langsung tersenyum dan menanyakan dimana sosok penggoda itu.

"Eh nyonya, korban pelakor, ya. Baru dateng korbannya nih," ucap Tata Janeeta sembari tertawa.

"Sang penggodanya mana?" timpal Maia sambil tersenyum.

Pernyataan yang dibuat oleh Tata Janeeta itu hanyalah gurauan semata disela-sela saat melakukan syuting video klip untuk single terbaru mereka yang berjudul Sang Penggoda, seperti yang terlihat pada unggahan foto di Instagram masing-masing.







"With beautiful and talented @tatajaneetaofficial .. Making Video Clip for our new single “Sang Penggoda”," tulis Maia.

"My gorgeous, my motivation.. you’re the queen @maiaestiantyreal 💋❤️ thank you buat smua team yg support pembuatan VC terbaru kami “sang penggoda”," tulis Tata Janeeta juga.





(ade)