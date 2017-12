JAKARTA - Penyanyi Bams kini tenga menikmati peran sebagai ayah dari seorang putri tunggal bernama Eleanor Reguna Bukit yang masih berusia 3 tahun. Mantan vokalis band Samsons tersebut mengaku menaruh kekhawatiran pada momen membesarkan sang putri.

Mengingat perkembangan zaman yang memberikan perubahan pada cara mendidik orang tua, pelantun Solo tersebut mengatakan bahwa ia khawatir akan dinilai kolot dalam mengasuh putrinya.

"Khawatir punya anak cewek atau cowok sama aja ya. Karena menurut gua dua-duanya ini anak lo. Jadi enggak bakal turun, gender itu tidak menurunkan kekgawatiran. Yang gua kawathir adalah gua bisa enggak sih jadi orang tua yang lebih enggak kolot buat mereka entar," ujar Bams kepada Okezone di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Selasa (5/12/2017).

Disamping itu, suami Mikhaita Wijaya tersebut mengungkapkan bahwa ia dan sang istri berencana untuk menambah momongan pada tahun 2018. Penundaan tahun ini dilakukan lantaran kesibukan sejak memutuskan bersolo karier.

"Tahun depan. Kalau dikasih sama Tuhan. Karena tahun depan ada sedikit waktu untuk mempunyai anak kedua. Kalau tahun ini memang enggak ada waktu sama sekali padet banget," tandasnya.

Tak sekedar soal kesibukan, Bams mengatakan bahwa menambah momomngan tak hanya sekedar memiliki anak lagi melainkan harus memikirkan tanggung jawab dan masa depan.

"Punya anak kan tanggung jawab kala lu punya anak tapi enggak ada slot waktu dari berbagai sisi. Jadi cuman brojol punya anak doang, punya anaknya sih gampang, tapi after that nya kan full of responsibilty. Punya anak kan harus adil, gue sama anak kedua gua harus adil," jelasnya.

(edi)