JAKARTA – Lee Sachi, calon istri Okan Cornelius, menilai tudingan bahwa Okan seorang gay bukan lagi hal baru, tetapi tidak tahan lagi saat Sammy Simorangkir menulisnya itu di media sosial. Tak ayal, amukannya dicurahkan di Instagram, Senin 4 Desember 2017 karena menagih janji Sammy yang tidak akan sembarang menuduh Okan lagi.

Lee memposting foto-foto Direct Message (DM) Instagram dan beberapa postingan akun gosip yang mengutip berita gosip terhadap calon suaminya tersebut. Seperti yang terlihat di akunnya, Lee kerap dimintai membuka akun gosip untuk tudingan tersebut. Menurut pantauan Lee yang disebut-sebut senantiasa berada di samping Okan, hal tersebut tidak benar adanya sehingga ia langsung menghujat Sammy dengan nada melabrak.

Apalagi, Lee juga kerap dihujat karena disebut-sebut mau berpasangan dengan orang homo. Setelah Okan sendiri yang mengklarifikasi dirinya tidak gay alias homoseksual, Lee pun menekankan hal itu lagi melalui postingan-postingannya tersebut.

β€œSetahu saya berita ini mmg sudah lama , dan buat sy ga nyaman sebenernya, karena melibatkan byk sekali org org di sekitar saya dan keluarga sendiri pastinya,” buka Lee.

β€œSaya akan slalu suport calon suami saya sampe di TITIK TERENDAH sekalipun 😊 Karena saya tau DIA TIDAK HOMO !! Ataupun BISEKSUAL 😊 Dan sudah ada klarifikasi dr okan sendiri di berbagai berita πŸ˜Šβ€ lanjutnya.

Selain itu, Lee juga menolak dugaan bahwa akun Sammy sempat kena hack oknum tak bertanggung jawab karena sempat mengaku salah. β€œDan setau saya pihak yg menulis di PATH sudah mengakui kesalahan nya dan dia berjanji akan minta maap lewat media 😊 untuk menclear kan nama baik calon suami saya 😊 Jd mmg bukan di HACK !!” sambungnya.

Komentar netizen di foto unggahan Lee itu kerap mendapat dukungan dari netizen. Beberapa justru menyinyiri Sammy balik, menyebut Sammy β€œkalah ganteng” dengan Okan. Sementara Lee berterima kasih atas banyaknya dukungan untuk dirinya dan Okan, Lee juga menekankan bahwa ia berterima kasih kepada Okan, yang diketahui sudah juga mempersiapkan pernikahan dengannya tersebut.

β€œKamu, pria yg slalu ak berusaha tinggalkan ketika mendengar org org di luar sana bicara. Tapi KAMU tidak pernah MENYERAH untuk buktikan kalo km BISA membuktikan yg TERBAIK. SYG, thankyou for loving me 😭 Aku bersyukur banget bisa kenal PRIA yg luar biasa seperti kamu. I love you so much @okankornelius,” tulis Lee.

