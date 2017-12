JAKARTA – Marshanda langsung teringat masa lalu saat bertemu sahabatnya di sinetron Bidadari, Nia Ramadhani. Tetapi, kenangan mereka rupanya juga tersisa di hati para penggemar sinetron mereka yang sempat tayang di RCTI tersebut.

Di akun Instagram wanita yang juga akrab disapa Caca itu, Senin 4 Desember 2017, ia mengenakan gaun berwarna hijau sementara Nia lebih santai dengan kaos sleeveless dan jeans. Mereka tengah berada di sebuah salon dengan gaya rambut yang tidak jauh berbeda dan menghadap ke kamera.

Yang bikin Marshanda terkenang, yaitu karena mereka sudah bekerja sama sejak masih di bangku SD, terutama di sinetron Bidadari. Diketahui, Marshanda memerankan tokoh utama yang bernama Lala, sementara Nia memerankan sahabatnya, Helen. Kedekatan keduanya sempat menghiasi layar kaca selama beberapa waktu, berakting melawan Bombom yang diperankan Cecep Reza. Sekarang, justru anak-anak mereka yang akan mengenyam pendidikan di SD.

“Kerja dan main bareng dari jaman SD, sampai sekarang nyalon bareng sebagai mamah2 yang anak2nya hampir masuk SD. Oh my!! Time flies and as time goes I only see both of us grow into something I am happy for and proud about. 💋 Lots of love to ya @ramadhaniabakrie,” tulis Marshanda dalam caption.

Kontan beberapa netizen ikut baper dan bernostalgia. Seiring populernya remake beberapa sinetron dengan diimbuhi kata “Reborn” di judulnya, banyak yang berharap Bidadari juga mendapat serial Reborn. Tetapi beberapa ada juga yang merasa foto itu kurang lengkap karena tidak ada Cecep Reza, maupun tokoh Ibu Peri yang diperankan Ayu Azhari dan Marini Zumarnis. Tapi yang pasti, keduanya tetap terlihat cantik. Bagaimana menurutmu?

“Main sinetron bareng lagi dong kakkkkkk... inget bidadari 💕❤,” tulis seorang netizen.

“Cantik sperti msh kcil blm puny ank y😀,” tulis netizen lain.

