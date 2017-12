LOS ANGELES - Rumor kedekatan Harry Styles dengan model dan guru yoga asal Australia, yakni Sjana Earp kembali mencuat. Sebelumnya, mereka sempat dikabarkan memiliki kedekatan pada 2013 pasca keduanya diketahui tengah bersama di sebuah tempat makan cepat saji.

Kini, keduanya dikabarkan kembali bertemu dan menghabiskan waktu bersama di Australia. Kabar tersebut menguat, saat pemain keyboard dari mantan personel One Direction, Clara Uchima tersebut mengunggah foto Sjana.

Seperti dilansir dari laman Aceshowbiz, Foto tersebut memperlihatkan kalau model berusia 23 tahun itu tengah berada di sebuah bar dan diduga tinggal di hotel yang sama dengan Harry Styles.

"thank you for the best time and helping me stay awake from jetlag @sjanaelise you are so lovely and kind☀️☀️☀️🌻🐝✨💛 really loved our walk and dinner by the water. And the 3hr long breakfast🤘🏽☕️," tulis Clara.

Seperti diketahui sebelumnya, Harry Styles dan Sjana bertemu di salah satu tempat makan cepat saji saat Harry tengah menjalani konser tur dengan One Direction.

Pada saat itu pula, Sjana dikabarkan menuliskan banyak hal tentang pelantun lagu Sign of The Times tersebut. Ia mengatakan bahwa Harry merupakan sosok pria paling baik yang pernah dirinya temui.

"Harry tahu bagaimana cara berteman. Harry mungkin orang paling baik yang pernah saya temui. Jika berada dengannya, kamu akan merasa dingin, ramah, dan santai," ungkapnya.

(ade)