JAKARTA - Pembawa acara Ayu Dewi mempunyai berbagai macam cara untuk menghabiskan waktu bersama kedua anaknya ketika menunggu sang suami, Regi Datau pulang ke rumah usai bekerja, seperti keterangan tulisan pada unggahan foto dalam akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

Mantan kekasih Zumi Zola ini menuliskan beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anaknya, sedangkan dirinya telah mempersiapkan wajah dengan riasan untuk menyambut sang suami pulang bekerja.

"Umplek-umplekan abis pijet sambil nungguin daddynya dengan agenda masing2," tulis pembawa acara Dahsyat tersebut pada akun Instagramnya.



"Yang πŸ‘§πŸ» sibuk mau video2in ade

Yang πŸ‘ΆπŸ» udah bertengger dengan mata stengah watt ngantuk2 abis pijet

Yang πŸ‘©πŸ» tetep menor buat menyambut swami pulang #UsahaKerasSangIstri😝

Ada yang nunggu swami pulang juga?sama hebohnya ga kaya kita ginih

#NungguDaddyPulang AyuDewiStory," tambahnya.

Melihat tulisan Ayu Dewi, banyak netizen yang berstatus sebagai seorang istri sedang merias wajahnya juga kala menunggu suami pulang kerja.

BACA JUGA:

So Sweet, 4 Kebiasaan Ayu Dewi dan Keluarga Sebelum Memulai Aktivitas

Β

"Samaan kita bu @mrsayudewi ...lg nungguin misua plg ngantor plus kuli dulu ..emberaan ini wajah udh cetar membahana plusss wangii biwr pas di 😘😘 brasaaa ...hehehehee,, love you dede aqlan dan qaqa kileh from qaqa aisyah dan dede khadeejah," tulis akun @evanurul_amoorea.

"Sama bu ayu @mrsayudewi heboh dandan juga biar seneng mas bojonya 😁," timpal akun @dhieni_dhie.

(ade)