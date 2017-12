JAKARTA - Penyanyi Ruth Sahanaya dijadwalkan akan menghabiskan malam pergantian tahun baru di kota Cirebon, Jawa Barat. Ia akan mengibur para penggemarnya dalam gelaran New Year's Eve Dinner with Ruth Sahanaya Grand Ballroom, The Luxton Cirebon Hotel & Convention pada Minggu, 31 Desember 2017.

Saat dijumpai dalam gelaran konferensi pers pada Selasa (5/12/2017), Ruth Sahanaya memaparkan bahwa dirinya sudah tak asing untuk bisa manggung di kota Cirebon dan bersyukur bisa mendapat kepercayaan kembalu ke kota tersebut.

"Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu heran kenapa saya bisa ditempatkan atau bisa dapat undangan dari kota Cirebon karena saya sudah termasuk bukan tempat asing di Cirebon karena saya suka dipanggil acara private function atau wedding tapi ini pastinya lebih spesial lagi karena dapat kepercayaan saya harap ini bisa berjalan dengan baik," ujar Ruth Sahanaya.

Selain sebagai momen kembali ke Cirebon, wanita yang akrab disapa Mana Uthe tersebut mengatakan pujiannya untuk bisa mendapat panggilan manggung di daerah yang masuk dalam kawasan second city. Baginya, saat manggung di daerah ia bisa mendapat penghasilan lebih besar ketimbang di Ibu Kota.

"Jangan salah second city yang dibilang org, 'Jakarta nih pasti yang bisa bikin event besar'. Dan second city itu banyak demand dan ada bisa bayar. Daerah-daerah justru lebih berani spending money. Itu kasarnya tapi ya kenyataanya memang seperti itu," jelasnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Jeffry Waworuntu, suami sekaligus perwakilan dari tim manajemen Ruth. Ia mengatakan bahwa Cirebon adalah second city ketiga setelah Banten dan Karawang sepanjang kariernya.

"Bener ujung-ujungnya duit, pada prinsipnya enggak gitu juga setiap tahun baru kita lihat target market sama apa enggak. Kalau target market beda enggak enak juga. Bagi penyanyinya kalau engga ada gregetnya enggak ada semangat. Di Cirebon itu banyak pasarnya sumedang, karawang dan lainnya," jelas Jeffry.

Dalam aksi panggungnya nanti, Ruth Sahanaya akan tampil dengan 20 lagu selama 90 menit dan diiringi oleh band. Dengan mengangkat tema Wonderfull Indonesia, ia akan tampil dengan dua buah baju, salah satunya adalah batik Cirebon.

