JAKARTA – Lee Jeong Hoon masih hangat-hangatnya dengan Moa setelah menikah pada 2 Desember lalu. Namun, hubungan mereka yang sudah berlama itu memang seringkali membuat para haters panas.

Namun, Lee lebih ingin mensyukuri pernikahannya dengan Moa. Tak lama setelah malam pertama mereka, Sabtu 3 Desember 2017, Lee mengunggah ucapan terima kasih untuk setiap pihak yang sudah datang. Ia akhirnya membagikan kabar bahagia itu melalui Instagram, dengan foto momen pernikahannya yang dilaksanakan di kawasan Tangerang, Banten tersebut.

β€œThx so much untuk semua nya yang sudah datang dan support dan doain kita semua~~ luv u luv u so much~~~ doain kita terus ya guys~~ 😘😘β™₯β™₯β€οΈβ€οΈπŸŽ‚πŸŽ‚πŸ™πŸ™πŸ‘πŸŽ‰πŸ‘πŸ‘βœŒοΈβœŒοΈ,” tulis Lee dalam caption fotonya.

Baca Juga: Jelang Pernikahan, Ternyata Hubungan Lee Jeong Hoon dan Moa Sempat Ditentang

Seperti diketahui, Moa yang bernama lengkap Monique Oktaviani adalah mantan istri Irwan Chandra, mantan rekan Lee Jeong Hoon dalam boyband HITZ. Tak ayal hubungan Lee dan Moa sempat menuai kontroversi karena terendus setelah perceraian tersebut.

Bahkan, Moa digosipkan tengah hamil ketika menikah dengan Lee, namun keduanya cenderung enggan berkomentar mengenai hal tersebut. Sementara itu, netizen masih berdebat di kolom komentar foto Lee.

β€œPerebut bini orang akhirnya dinikah.. Semoga gak kepincut bini orang lagi ya bang @leejeonghoon,” tulis seorang netizen.

β€œya udahlah ya. Jodoh udah ada yg ngatur. Toh lee juga banyak kekurangannya. Un,” tulis netizen lain.

Baca Juga: Makin Deg-Degan, Persiapan Pernikahan Lee Jeong Hoon dan Moa Sudah 80 persen

Pernikahan mereka diketahui bertabur bintang. Beberapa figur seperti Billy Syahputra, Uya Kuya, Andhika Pratama, dan Indra Herlambang tampak hadir di acara tersebut. Lee juga sempat men-tag Chloe, anak Moa dari Irwan, di foto momen kebahagiaan mereka tersebut.

(edi)