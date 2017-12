LOS ANGELES - Kendall Jenner merasa khawatir melihat mantan pasangan Bella Hadid dan The Weeknd kembali dekat. Bahkan mereka pun dikabarkan kembali memadu kasih.

Kekhawatiran itu muncul saat Bella melakukan perjalanan ke Bahana bersama teman-temannya. Dalam perjalanan yang di antarnya diikuti oleh Kendall Jenner dan Hailey Baldwin itu, The Weeknd kabarnya menjadi topik pembicaraan utama.

"The Weeknd adalah topik besar percakapan di perjalanan mereka," kata salah satu orang dekat Kendall.

Kendall diketahui merupakan sosok yang sangat kentara kekhawatirannya atas kebersamaan Bella dengan Weeknd. Hal tersebut terbilang wajar lantaran Kendall adalah sosok yang sangat tegas ketika berurusan dengan pria.

"Mereka merasa Bella sedang main api. Kendall adalah yang paling vokal dalam hal ini, ketika menyangkut cowok dia sangat tangguh. Dia tidak benar-benar percaya pada peluang kedua. Tapi Bella seperti orang yang pemaaf," papar sumber itu.

Bella dan The Weeknd dikabarkan kembali menjalin hubungan setelah The Weeknd putus hubungan asmara dengan Selena Gomez. Sebelumnya, The Weeknd dan Bella sempat berpacaran mulai awal 2015. Tapi, pada 11 November 2016, pasangan ini berpisah akibat padatnya kesibukan masing-masing. Demikian seperti diberitakan Sindonews.

