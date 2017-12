JAKARTA - Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2017 adalah malam yang penuh dengan pertunjukan menakjubkan dan sebuah upacara beberapa penghargaan paling bergengsi.

Pada hari pertama MAMA 2017 diadakan di Vietnam 25 November, sedangkan hari kedua digelar di Jepang. Dihadiri sejumlah bintang ternama, perhelatan ini ramai dibicarakan.

Melansir Koreaboo, inilah pemenang MAMAs di Jepang berikut dengan sedikit kata sambutan dari mereka:

1. Song Of The Year: TWICE’s “Signal”

"Kami tahu betapa sulitnya berdiri di tahap ini dan menerima penghargaan. Terima kasih atas penghargaan yang lain tahun yang berbeda. Sudah 2 tahun dan 1 bulan sejak kita debut. Kami memiliki jalan yang panjang, tapi terima kasih telah memberi kami penghargaan bergengsi ini.” –Twice-

2. Best New Artist: Wanna One & PRISTIN

"Kami dengan tulus berterima kasih telah memberi kami penghargaan yang begitu besar. Sejujurnya terasa seperti mimpi bahwa kita bisa menghadiri MAMA di tempat pertama, tapi kami sangat senang karena kami juga bisa menerima penghargaan. Begitu banyak orang membantu kita sampai ke tempat kita sekarang. Kami ingin meluangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kami berterima kasih kepada orang tua kami, dan kami akan membayar Anda untuk semuanya. Dan Wannables, kami sangat bersyukur hanya untuk keberadaan Anda dan kami berharap bisa bertemu dengan Anda untuk waktu yang sangat lama. Kita akan selalu menginginkan yang tidak pernah melupakan akarnya dan terus bekerja keras.” -Wanna One-

"Merupakan kehormatan bahkan berada di sini, tapi terima kasih telah memberi kami penghargaan yang hebat ini. Kami merindukan maknae kami, Kyla, yang tidak bisa melakukannya hari ini. Kuharap dia segera sembuh agar bisa tampil bersama. Kami akan bekerja keras untuk membuat musik yang bagus.” –PRISTIN-

3. Best Asian Style In Japan: EXO-CBX

"Ini adalah penghargaan pertama untuk EXO-CBX di MAMA. Kami berharap semua orang akan menyukai EXO dan EXO-CBX.” -EXO-CBX-

4. Best Of Next Artist: Chungha & Wanna One

"Saya tidak pernah menduga hal ini, tapi saya sangat senang. Terima kasih untuk semua anggota staf yang telah bekerja dengan saya, dan saya akan terus bekerja lebih keras lagi. Yang terpenting, terima kasih untuk semua penggemarku.” –Chungha-

5. Best Dance Performance: TWICE & SEVENTEEN

"Sama seperti ini untuk Best Dance Performance, kami berterima kasih kepada tim direktur kinerja label kami. Terima kasih untuk semua keluarga JYP yang selalu bekerja keras untuk kita. Dan kami mencintaimu, ONCE!” –TWICE-

"Terima kasih telah memberi kami penghargaan besar. Kita dikenal sebagai 'penghasil berhala' dan Hoshi menciptakan koreografi kita sendiri. Kami sangat senang menerima penghargaan atas kinerja kami. Kami akan bekerja keras untuk menjadi kelompok yang lebih baik dari hari sebelumnya." –SEVENTEEN-

6. Best Concert Performer: MONSTA X

"Kami merasa terhormat bisa menerima Best Performer Performer Award. Kami berterima kasih kepada keluarga Starship kami, orang tua kami, dan staf ... Serta Monbebes yang tidak pernah menahan diri dalam memberi kita cinta. Kami akan berusaha untuk menunjukkan tahap kinerja yang lebih baik lagi. " -MONSTA X-

7. Discovery Of The Year: NU’EST W

"Kami akan menjadi seniman yang bekerja lebih keras lagi setelah menerima penghargaan ini. Kami mencintaimu, penggemar. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk menerima penghargaan yang begitu besar. Kami pikir tahun ini merupakan tahun yang paling istimewa. Kami berterima kasih kepada fans kami karena telah memberi kami hadiah spesial ini. Kami berharap bisa menutup sisa tahun ini dengan baik.” -NU'EST W-

8. Mwave Global Fan’s Choice: EXO

"Saya menerima penghargaan ini atas nama semua EXO, dan kehadiran mereka dilewatkan di sini malam ini. Saya akan berbagi kebahagiaan ini dengan para anggotanya. Kami akan menganggapnya sebagai hadiah dari fans kami. Kami akan bekerja keras untuk memperluas lebih banyak untuk menjadi lebih dekat [untuk penggemar kami]. Terima kasih." - EXO's Xiumin-

9. Best Male Artist: Zico

"Saya tidak yakin apakah saya pantas mendapatkan penghargaan ini. Terima kasih telah memberi saya penghargaan bergengsi semacam itu. Saya biasanya sangat sensitif saat bekerja, jadi saya bersyukur untuk label saya, anggota Block B, dan penggemar yang selalu menghibur saya. Terima kasih untuk semua orang yang bekerja dengan saya di musik saya. Saya akan bekerja untuk menjadi seniman yang membuat musik dan musik lebih nikmat yang memberi kekuatan.” –Zico-.

(aln)