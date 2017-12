SEOUL – Peringkat tangga lagu K-Pop pekan ini semakin menarik untuk disimak. Wanna One yang pada pekan sebelumnya menguasai tangga lagu, dengan lagu berjudul Beautiful, harus merelakan posisi pertama mereka direbut oleh duet Yoon Jong Shin dan Min Soo.

Beautiful milik Wanna One bahkan harus turun dua peringkat ke posisi ketiga. Hal ini disebabkan oleh lonjakan drastis dari Red Velvet dengan lagu Peek-A-Boo dari posisi 10 ke posisi runner-up.

(Baca Juga: OKEZONE MUSIC CHART: Wow! Baby Shark Geser Popularitas Jaz, Akad Masih Juara)

Sementara Melomance dengan lagu Gift masih tak beranjak dari posisi keempat seperti pekan sebelumnya. Melengkapi posisi 5 besar adalah lagu At That Time, We, Then, milik Urban Zakapa yang pada pekan sebelumnya berada di peringkat ketiga.

Popularitas lagu-lagu Wanna One pada pekan ini memang patut dipertanyakan. Selain lagu Beautiful yang turun dua peringkat, lagu mereka yang berjudul I Want to Have juga turun 9 peringkat ke posisi 14. Padahal pada pekan sebelumnya Wanna One berhasil menempatkan dua buah lagu di 10 Besar Tangga Lagu K-Pop.

Berikut ini adalah tangga lagu K-Pop yang dilansir dari Gaon, Minggu (3/12/2017):

1. Yoon Jong Shin, Min Soo - Good

2. Red Velvet – Peek-A-Boo

3. Wanna One – Beautiful

4. Melomance – Gift

5. Urban Zakapa – At That Time, We, Then,

(Baca Juga: OKEZONE MUSIC CHART: Camila Cabello Naik 5 Posisi, Ed Sheeran Terdepak)

6. Owned, Sung Si Kyung – A Clear Farewell

7. TWICE – LIKEY

8. Yoon Jong Shin – Nice

9. EPIK HIGH feat. IU – Love Story

10. BTOB – Miss

(fid)