LOS ANGELES - Libur Natal tahun ini akan diramaikan oleh beberapa film keren. Salah satunya adalah Jumanji: Welcome to the Jungle.

Sony Pictures sudah memasang target meraup USD60 juta, sekira Rp812 miliar pada pekan pertama pembukannya. Angka tersebut sudah diprediksi melalui survei yang dilakukan oleh Sony.

(Baca Juga: Delon hingga Hengky Kurniawan Hadirkan Album Kompilasi)

(Baca Juga: Tak Ingin Dilarung, Abu Bondan Winarno Dititip di Rumah Abu untuk Sementara)

Target Sony terhadap Jumanji terbilang tidak masuk akal mengingat mereka akan bersaing dengan film Disney dan Lucasfilm, Star Wars: The Last Jedi. Film kedelapan Star Wars tersebut akan mulai menghiasi layar bioskop pada tanggal 15 Desember 2017.

Jumanji, yang dibintangi oleh Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan, baru akan masuk bioskop pada tanggal 20 Desember. Film lain yang akan beradu di Hari Natal adalah Pitch Perfect 3.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, persaingan film di Hari Natal tahun ini terbilang sangat menjanjikan. Film-film Hollywood di atas akan menjadi alternatif pilihan bagi keluarga dalam merayakan Natal dan akhir tahun.

(aln)