LOS ANGELES – Pecinta musik di seluruh dunia dimanjakan oleh Ed Sheeran dan Beyonce pada Kamis malam (30/11/2017) waktu setempat. Malam itu, Ed merilis versi remix lagu Perfect yang dinyanyikannya bersama Beyonce melalui YouTube.

Audio berdurasi 4 menit 19 detik itu memperdengarkan gabungan suara Ed dan istri Jay Z tersebut yang menyatu dengan sempurna. Ed menyanyikan bagian pembuka dan chorus, dengan melodi dan nada yang lebih pelan dari versi aslinya.

Suara Beyonce lantas terdengar begitu Perfect memasuki verse kedua. Ibu tiga anak tersebut mengganti satu kata dalam lirik Perfect yang berhubungan dengan gender agar sesuai dengan sudut pandang seorang wanita.

“Well I found a man/ Stronger than anyone I know/ He shares my dreams. I hope that someday we’ll share our home/ I found a love/ To carry more than just my secrets/ To carry love/ To carry children of our own,” demikian lirik yang dilantunkan Queen Bey.

Setelah bernyanyi solo bagian masing-masing, terdengar perpaduan suara Ed dan Beyonce. Suara Ed yang lembut dan Beyonce yang powerful membentuk satu harmoni yang kuat di bagian ballad lagu yang termasuk dalam album "Divide" Ed tersebut.

Perfect menandai kolaborasi ketiga Ed dan Beyonce. Sebelum ini, mereka pernah berduet menyanyikan lagu tribute untuk Stevie Wonder di “Songs in the Key of Life – An All-Star Salute” dan Drunk in Love di Global Citizen Festival. Semua terjadi pada 2015.

Sementara bagi Beyonce, Perfect menjadi kolaborasi ketiganya sepanjang November 2017. Di bulan yang sama, Beyonce sudah merilis lagu duet dengan J Balvin dan Willy William, Mi Gente serta Walk On Water yang dibawakannya dengan Eminem. Demikian dilansir Variety, Jumat (1/12/2017).

(kem)