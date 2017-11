JAKARTA - Kisah rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah kerap menarik perhatian publik lewat kehidupan sederhana yang mereka jalani. Keduanya pun tak ragu membagikan momen kebersamaan melalui media sosial.

Salah satu yang menarik adalah yang diunggah oleh Ruben baru-baru ini. Presenter tersebut memasang foto sang istri yang tengah tertidur pulas di sofa menantikannya pulang kerja tengah malam.

(Baca Juga: Soal Perdebatan dengan Sarwendah, Ruben Onsu: Enggak Ada!)

Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa Wendah tetidur setelah menghantar Thalia Putri Onsu putri mereka tidur dan menunggu sang suami yang telah bekerja seharian pulang. Ruben menambahkan bahwa menunggunya pulang kerja adalah kebiasaan sang istri.

(foto: Instagram/@ruben_onsu)

"Sering dia lakukan kalau saya pulang malam, ketiduran di kursi sambil genggam hp krn kt abis WA an, dia abis bobo in Thalia selalu menunggu seperti ini, selalu saya bilang tidur aja duluan, lalu jawaban dia 'biar aja nunggu suami pulang kerja yg capek seharian, kan aku gak capek, capek an kmu kerja dari pagi sampe larut gini'," tulis Ruben.

Unggahan tersebut pun mendapat sambutan positif dari netizen yang menantikannya. Mayoritas komentar mengatakan bahwa mereka memuji rumah tanggah Ruben Onsu dan Wendah.

"Suma bangeeet sama kak Sarwendaah," tulis @dirgafheme28.

"So swiiittt... Patut dijadikan contoh bunda @sarwendah29," tulis @ashima_irham.

"Salah satu nikmat Tuhan yg luar biasa utk @ruben_onsu adalah Tuhan berikan istri yg sgt mengerti, mencintai dan menyayangi sepenuh hati @sarwendah29," tulis @zaujaty_himmah.

(Baca Juga: Alasan Ruben Onsu Ngamuk di Instagram Sarwendah)

(fid)