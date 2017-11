JAKARTA - Nama Gloria Jessica mungkin sudah tak asing lagi didengar oleh para pecinta musik tanah air. Pelantun Dia Tak Cinta Kamu ini diketahui mengawali karir di industri musik Indonesia dengan mengikuti ajang pencarian bakat The Voice.

Meski akhirnya GJ (panggilan akrab Gloria Jessica) harus tersingkir dibabak 8 Besar lantaran rendahnya voting. Nama wanita 23 tahun ini justru semakin melejit berkat bakatnya yang patut diacungi jempol.

Berikut Okezone merangkun beberapa bakat dan perjalanan karir Gloria Jessica dalam berbagai pose:

1. Sebelum menginjakkan kaki di ajang pencarian bakat The Voice Indonesia, Gloria Jessica diketahui sempat berduet dengan musisi kelas atas seperti Tompi dan Tulus. Bahkan penampilannya tersebut sempat ditayangkan disebuah program acara musik stasiun televisi swasta.

(foto: Instagram/@gloriajessicaid)

2. Mengawali karir dengan mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia, nama Gloria Jessica mulai dikenal usai membawakan lagu milik Coldplay berjudul Sky Full of Stars. Video yang diunggah di akun YouTube The Voice Indonesia tersebutpun diketahui sempat menjadi trending topik di YouTube Indonesia, lantaran berhasil meraih 3 juta pengunjung selama 9 hari.

(foto: Instagram/@gloriajessicaid)

3. Pada Maret 2017 lalu, dara kelahiran Jakarta ini mendapatkan kesempatan emas untuk berduet bersama mantan pentolan boyband Westlife, Shane Filan, di The Hall Senayan City, Jakarta Pusat. GJ diketahui mendapatkan kesempatan untuk menyanyikan lagu berjudul Flying Without Wings di depan ribuan penonton konser bertajuk Shane Filan: Right Here Live in Concert.

(foto: Instagram/@gloriajessicaid)