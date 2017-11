SEOUL - Netizen Korea Selatan ramai membicarakan sosok yang dapat menggantikan Song Hye Kyo sebagai aktris multitalenta. Obrolan ini dibuka setelah muncul kekhawatiran bahwa Hye Kyo bakal jarang nongol di layar kaca setelah menikah dengan Song Joong Ki.

Dikutip dari Sindonews, Hye Kyo dikenal sebagai salah satu ratu drama di Korea. Banyak judul drama yang dibintanginya laris di pasaran.

Lantas siapakah yang bisa menggantikannya? Warganet memberikan tiga nama yang disebut bakal menggantikan sosok Hye Kyo di jagat drama Korea.

Mengutip forum Pann, dari ketiga nama itu, Suzy Bae adalah aktris yang banyak dipilih warganet untuk menggantikan Hye Kyo. Kekasih Lee Min Ho telah berhasil memperlihatkan aktingnya dengan baik di drama While You Were Sleeping.

"Sata rasa Suzy akan masuk diantara daftar calon pengganti Tae Hae Ji.. jika Lee Min Ho tidak terlalu buru-buru untuk menikahinya," ujar seorang warganet.

"Suzy mungkin akan masuk daftar, drama yang dibintanginya sekarang membuat saya kagum," tambah yang lain.

Kendati demikian beberapa netizen menilai bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Hye Kyo. Aktingnya yang luar biasa membuat bintang Descendants of the Sun ini tidak tergantikan.

"Song Hye Kyo tidak bisa tergantikan. Itu adalah fakta," kata seorang netizen.

