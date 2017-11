JAKARTA - Nama Sekar Sari memang agaknya jarang terdengar ditelinga kita, lantaran kiprahnya bermain dalam film layar lebar terbilang sedikit minim. Namun Sekar Sari dapat membuktikan kualitas dirinya saat berperan sebagai pemeran utama dalam film Siti yang berhasil menyabet Film Terbaik pada lewat ajang Festival Film Indonesia 2015 lalu.

Baru-baru ini Sekar pun berkesempatan untuk terlibat projek film kolaborasi antara negara Indonesia dan Jepang. Rupanya menjadi kebanggaan tersendiri bagi aktris 28 tahun ini.

(Baca Juga: FOTO: Deretan Penampilan Vino G Bastian sebagai Chrisye, Bikin Pangling)

Oleh sebab itu, hal ini membuka jalan baginya untuk dapat belejar kembali dari segi akting. Mengingat budaya Jepang dan Indonesia begitu berbeda, apalagi dalam sebuah film.

"Seneng banget, bersyukur banget dapet kesempatan ini. Waktu Siti itu saya pas lagi sekolah S-2. Aku enggak ketemu secara langsung juga (sama penonton). Jadi pengin eksplor lagi untuk seni peran. Terus pas dapet tawaran main film ini seneng banget, apalagi juga ini proyek kolaboratif," tutur Sekar Sari saat dijumpai di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

"Jepang dan Indonesia cukup berbeda, saya yakin akan saling belajar di situ, terus juga saya memerankan seorang perempuan Aceh yang sangat berbeda kulturnya," sambungnya.

(Baca Juga: HOT, Trailer Fifty Shades Freed Sajikan Adegan Lebih Sensual dan Dramatis)

Memang untuk sebuah projek yang dikerjakan oleh kolaborasi antar kedua negara memang tak semudah dibayangkan, terlebih dari segi bahasa, tentu dirasa berbeda. Namun menurut penuturan Sekar, tak cuma bahasa yang digunakan untuk memahami para aktor dan aktris satu sama lain, melainkan harus ada sebuah rasa agar akting mereka dapat terbina sempurna.

"Kadang kita enggak cuma perlu bahasa saja untuk paham gimana maksudnya, kadang pakai rasa sih, itu yang juga membantu kita untuk bisa bikin karya ini," jelasnya.

Kendati demikian, untuk projek film yang dikerjakan Sekar Sari, agaknya tak menguras dari segi emosi, lantaran saat proses syuting Sekar sudah membangun relasi yang baik antar pemain. Bahkan para pemain saling mendukung

(Baca Juga: Kabar Gembira, David Heyman Klaim Fans Harry Potter Akan Menikmati Fantastic Beasts 2)

Seperti diketahui, Sekar Sari bakal hadir dalam film keduanya dilayar lebar dengan judul The Man From The Sea (Laut). Dalam film ini akan menghadirkan bintang Jepang yakni Dean Fujioka sebagai pemeran utama.

Selain Sekar Sari, Adipati Dolken juga dipercaya berperan dalam film tersebut. Film ini mempunyai setting tempat yakni Aceh.

"Terus juga enggak stressfull, enggak ada preasure, jadi menyenangkan karena kita berteman dengan sangat baik diluar jadi saat diset pun kita saling membantu, aku bisa support apa ya," pungkasnya.

(Baca Juga: Jessica Chastain Tertarik Perankan Beverly Dewasa di IT 2)

(fid)