LOS ANGELES – Metode merilis single dalam waktu berdekatan rupanya sangat efektif untuk meningkatkan jumlah subscribers di Youtube. Hal itu dibuktikan langsung oleh Taylor Swift, yang kini memiliki jumlah subscribers lebih banyak dari Rihanna.

Hingga berita ini diturunkan, RihannaVEVO telah memiliki jumlah subscribers yang mencapai 25.904.365. Usai merilis Call It What You Want, subscribers Taylor kini mencapai angka 25.952.168.

Sementara Katy Perry, yang sering bertikai dengan Taylor, mengekor di belakang dengan jumlah 25.406.188 subscribers.

Taylor Swift kembali menggebrak industri musik dengan merilis karya-karya terbarunya. Taylor mengawali comeback-nya dengan merilis Look What You Made Me Do pada bulan Agustus. Lagu tersebut menjadi single pertama Taylor dari album “Reputation” yang akan diluncurkan ke pasaran pada tanggal 10 November 2017.

Tak cukup sampai di situ, Taylor terus memanjakan para penggemarnya dengan merilis tiga single berturut-turut, yakni ...Ready For It?, Gorgeous, dan Call It What You Want. Sedangkan Rihanna sudah lebih dari satu tahun terakhir tidak pernah merilis single baru.

