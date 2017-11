SEOUL – Kabar rencana comeback Rain di akhir 2017 telah tersebar sejak beberapa bulan lalu. Jika sebelumnya hanya mengungkap rencana comeback pada bulan Desember, kini agensi Rain membeberkan tanggal peluncuran karya barunya.

Jika tak ada perubahan, suami Kim Tae Hee tersebut akan comeback dengan mini album barunya pada 1 Desember. Saat ini, Rain sedang menyelesaikan proses akhir penggarapan mini albumnya itu.

“Dia sedang mengerjakan sentuhan terakhir di albumnya dengan comeback yang ditargetkan pada 1 Desember,” ujar juru bicara agensi Rain, Rain Company seperti dilansir Allkpop pada Selasa (7/11/2017).

Pada akhir Oktober lalu, Rain Company mengumumkan jika Rain tengah sibuk mempersiapkan mini albumnya kala itu. Untuk memastikan mini album pertama yang dirilis dalam tiga tahun itu tak mengecewakan, Rain menggandeng produser dari Brand New Music, Taewan yang dulu berkerja dengannya di album “Rainism”.

“Rain sedang merencanakan untuk merilis sebuah mini album pada Desember nanti. Ini akan menjadi mini album pertamanya dalam tiga tahun sejak ‘Rain Effect Special Edition’ di 2014. (Mini album) ini tidak termasuk single-single yang dirilis. Dia sedang bekerja keras untuk comeback ini,” ujar juru bicara Rain Company.

Mini album ini akan berisi 5 lagu baru. Lewat album baru itu, Rain akan memperlihatkan suara dan gerakan-gerakan koreografi khasnya. Lagu-lagu di album ini akan mengusung genre hip hop dengan penampilan lebih powerful dibanding single-single sebelumnya seperti How to Avoid the Sun, I’m Coming, dan It’s Raining.

Ini akan menjadi album pertama yang dirilis Rain dalam tiga tahun. Album terakhir yang dirilis Rain itu adalah “Rain Effect” pada 2014 silam. Setelah itu, Rain hanya meluncurkan beberapa single.

Setelah menghilang dari industri hiburan Korea pasca-menikah dengan Kim Tae Hee Januari 2017, Rain lebih menyibukkan diri di kuartal akhir tahun ini. Selain menggarap album barunya, ia juga sibuk menjadi mentor di acara survival terbaru KBS, The Unit.

