JAKARTA - Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tawaran untuk bisa tampil dalam majalah dewasa Playboy di Filipina.

Tanpa basa-basi, wanita kelahiran Jakarta tersebut mengungkapkan bahwa ia mendapat tawaran harga fantastis hingga mencapai angka miliaran.

"Dibayar mahal lau. Kalau enggak mahap gue mana mau," jawab Nikita di kawasan Mampang, Jakarta Barat pada Senin (6/11/2017).

"Ada (miliaran). Satu kali pemotretan," tambahnya.

Ketika mendapat tawaran tersebut, wanita yang akrab disapa Niki tersebut mengaku bahwa ia tanpa berpikir panjang untuk menerima panggilan dari Playboy dari Filipina.

Ia mengklaim bahwa dirinya adalah orang Indonesia pertama yang mejeng di majalah tersebut, setelah beberapa waktu lalu terpajang di edisi tingkat Asia.

"Ya ambil lah. Why not? Emang ada masalah apa sama Playboy? Gue the one and only pokoknya, kalau kayak gini-gini, ada Nikita Mirzani aja," jelasnya.

Mengingat bayaran yang fantastis tersebut, Niki mengungkapkan tak ingin melewatkan tawaran tersebut. Ia ingin menunjukkan prestasi yang bisa ditorehkan hingga menjebol majalah luar negeri demi menghidupi kebutuhan sehari-hari.

"Orang duitnya gede, ya gue jalan. Yang penting cicilan gue lunas ya kan semuanya. Terserah orang mau bilang apa, mau dibilang gue enggak ada prestasinya. Nah, gue masuk majalah Playboy Manila, susah loh," tandasnya.

Namun, Niki memaparkan bahwa belum dimulai pemotretannya lantaran sang manajer masih dalam proses rapat dengan pihak majalah hingga waktu yang belum diumumkan. Ia pun berjanjinakan akan mengunggah di akun Instagram miliknya apabila ada kabar terkini.

