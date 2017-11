LOS ANGELES - Puncak Billboard Hot 100 rupanya masih dikuasai lagu Rockstar milik Post Malone featuring 21 Savage yang diketahui bertahan selama tiga pekan. Hal ini pun menandai bahwa lagu Rockstar masih menjadi pilihan utama bagi para penikmat musik dunia.

Kemudian pada posisi kedua masih menyusul lagu Cardi B dengan single Bodak Yellow (Money Maves). Tak banyak berubah, pada posisi ketiga nama Logic featuring Alessia Cara & Khalid masih betah dengan single 1-800-273-8255. Lalu di posisi keempat dan kelima diisi oleh penyanyi Portugal The Man dengan single hitsnya Feel It Still dan Imagine Dragons dengan single Thunder.

Sedangkan pada posisi selanjutnya terjadi perubahan yang signifikan, di mana Demi Lovato merangsek naik ke posisi keenam dengan single Sorry Not Sorry menggantikan J Balvin & Willy William featuring Beyonce dengan single Mi Gente yang harus puas pada posisi delapan. Sementara pada posisi ketujuh ada nama baru yakni Camila Cabello Featuring Young Thug dengan single Havana.

Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan lagi ada pula nama Ed Sheeran yang berada pada posisi buncit dengan single Perfect. Meski kini Ed Sheeran telah membatalkan turnya pada beberapa negara, tak menyurutkan langkah para penggemarnya untuk tetap mendengarkan lagu hits miliknya. Dan pada posisi kesembilan ada nama Sam Smith yang juga harus rela turun posisi dengan single Too Good At Goodbyes.

Berikut adalah deretan Top 10 Billboard Hot 100:

1. Rockstar – Post Malone featuring 21 Savage

2. Bodak Yellow (Money Maves) – Cardi B

3. 1-800-273-8255 – Logic featuring Alessia Cara & Khalid

4. Feel It Still – Portugal The Man

5. Thunder – Imagine Dragons

6. Sorry Not Sorry – Demi Lovato

7. Havana - Camila Cabello Featuring Young Thug

8. Mi Gente – J Balvin & Willy William featuring Beyonce

9. Too Good At Goodbyes – Sam Smith

10. Perfect - Ed Sheeran

(aln)