SEOUL - Rapper cantik berusia 26 tahun, Haize berhasil mendepak Bolbbalgan4 dari tangga musik K-pop minggu ini. Lewat lagu berjudul You, Clouds, Rain yang dinyanyikan bersama Shin Young Jae, wanita kelahiran Daegu, Korea Selatan ini membuktikan bahwa ia bisa menempati posisi pertama tangga lagu K-POP pekan ini.

Ups, tidak hanya satu lagu saja. Haize juga menempati urutan kelima dengan lagu berjudul Don't Know You. Bahkan, ia kembali berhasil menyingkirkan Bolbbalgan4 dengan tembangnya yang berjudul Blue.

Ko Ko Bop dari EXO yang pada minggu lalu terdepak dari tangga lagu dan menempati posisi kedua. Di susul dengan Yoon Jong Shin dengan single berjudul Like It. Red Flavor dari Red Velvet pun menyusul dengan berada di urutan keempat.

Di posisi keenam dan ketujuh, ada Black Pink dengan As If It's Your Last dan Hwang Chi Yeol dengan A Daily Song. Disusul dengan Wanna One dengan Energetic dan Block B's Zico dengan Artist, yang duduk di posisi delapan dan sembilan.

Sementara itu, Sunmi diketahui masih saja etah nangkring diposisi ke-10 dengan lagu berjudul Gashina. Berikut, 10 deretan tangga lagu K-Pop berikut yang dilansir dari Gaon Chart Korea:

1. You, Clouds, Rain (feat. Shin Young Jae) - Heize

2. Ko Ko Bop - EXO

3. Like It - Yoon Jong Shin

4. Red Flavor - Red Velvet

5. Don't Know You - Heize

6. As If It's Your Last - Black Pink

7. A Daily Song - Hwang Chi Yeol

8. Energetic - Wanna One

9. Artist - Block B's Zico

10. Gashina - Sunmi

(aln)