LOS ANGELES – Pasangan selebriti John Legend dan Chrissy Teigen saat ini sedang menikmati momen pertumbuhan anak perempuan pertama mereka yang bernama Luna. Meski Luna masih berusia 18 bulan, Teigen sudah tak sabar untuk kembali hamil lagi.

Teigen memang memiliki keinginan untuk punya banyak anak dari Legend. Saat ini, ia pun sedang berusaha untuk kembali hamil dan mendapatkan adik untuk Luna.

“Itu mimpiku, aku hanya ingin hamil seumur hidupku. Tidak seumur hidupku, tapi selama masa suburku. Jadi, kita lihat saja nanti,” ungkap model majalah tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Legend dalam wawancara belum lama ini. Ia memang ingin segera memberikan adik untuk Luna, yang tak terasa tumbuh dengan begitu cepat.

“Kami ingin lebih banyak lagi, semoga kami bisa mendapatkan satu lagi di masa mendatang. Kami sedang berusaha untuk mewujudkannya,” ucap pelantun lagu All of Me tersebut.

Legend dan Teigen memang sedang sangat menikmati tumbuh-kembang Luna. Teigen bahkan merasa bersyukur bisa memperhatikan setiap pertumbuhan kecil yang dialami oleh sang bayi.

“Sangat menyenangkan melihat bayi Luna sekarang. Kupikir aku sangat menikmati waktu-waktu seperti ini dan melihat segala sesuatunya – semua langkah kecil dan momen-momen barunya – dan berada di sana untuknya,” tandas Teigen seperti dilansir Contactmusic, Sabtu (4/11/2017).

(SIS)