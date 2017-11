JAKARTA - Olla Ramlan telah melahirkan anak ketiganya secara caesar pada 3 November 2017 di Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta Pusat. Orang-orang dekatnya memberikan dukungan penuh, di antaranya adalah suami juga para sahabatnya.

Salah satu teman yang menjenguknya adalah Dewi Sandra yang lantas diunggah di akun Instagram @dewisandra. Ia turut berbahagia karena sahabatnya tersebut bisa melewati salah satu masa sulit menjadi seorang ibu.

"Today this made me smile.... Congratulations abang @aufar.hutapea thank u for being a good husband and father and my tersayang @ollaramlanaufar im so proud of you... ," tulis Dewi Sandra.

"You have brought life into this world... a sacrifice and blessing only a mother knows. Peluuuuuk erat cantiiiiik ❤️❤️❤️ (lihat ya nih.... 2 bulan lagi badannya kembali kaya anak gadis lagi.... kezeeeel... no really i love you!!! ) 💋 #bahagia #mykindahappy #itsagirl 🌺," tambahnya.

Dalam beberapa foto yang dibagikan, dua artis Indonesia ini saling melempar senyum dan berpelukan. Beberapa sahabat Olla Ramlan yang lain juga melakukan hal yang sama dan diunggah di akun Instagram.

Melihat momen indah yang dibagikan, tentu saja netizen memberikan ucapan selamat atas lahirnya putri Olla Ramlan, buah cintanya dengan Aufar Hutapea. Sementara itu, beberapa netizen lainnya justru fokus terhadap Dewi Sandra yang tak kunjung hamil. Akun @rio_moenaff menuliskan doa agar mantan istri Glenn Fredly itu segera mendapatkan keturunan.

"Semoga mbak sandra bs nyusul n d beri kepercayaan oleh Allah swt ....amin," bunyi komentar tersebut.

(aln)