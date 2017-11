LOS ANGELES - Taylor Swift meluncurkan single keempatnya di Youtube berjudul Call It What You Want pada 3 November 2017. Hal ini cukup mengejutkan karena perilisannya dilakukan kurang dari seminggu waktu perilisan album barunya berjudul Reputation.

Sebelumnya, Taylor Swift telah membocorkan judul lagunya tersebut melalui akun Twitter pribadinya. Tak hanya itu, ia juga menuliskan penggalan lirik dari single keempatnya ini.

"Holding my breath. Slowly I said. You don’t need to save me… But would you run away with me? … ‘Yes’. (Aku pasrah. Perlahan, pintaku. Kau tak perlu menyelamatkanku. Maukah kau lari bersamaku? … Ya.)" ungkapnya.

Lagu ini memiliki arti mendalam khususnya saat posisinya jauh dari sorotan publik. Penggalan lagunya seolah berbicara tentang permusuhan yang dipublikasikan dengan baik juga perpisahan.

“Benteng saya hancur semalam atau saya membawa pisau ke pertarungan senjata. Mereka mengambil mahkota tapi tidak apa-apa,” arti salah satu lirik lagu Swift.

"Saya ingat pada akhir November sambil menahan napas saya. Perlahan saya berkata, 'Anda tidak perlu menyelamatkan saya... Tapi maukah Anda melarikan diri dengan saya?,” lanjut lirik lainnya.

Karya yang dibawakan Taylor Swift kerap menarik perhatian para penggemarnya. Sebelumnya ia meluncurkan Look What You Made Me Do pada 27 Agustus dan ditonton lebih dari 31 juta netizen di Youtube.

