LOS ANGELES – Billboard kini mendapat penyegaran dari Selena Gomez dan Marshmello. Pasalnya, mereka berhasil menempati chart di nomor tujuh dengan lagu Wolves.

Menurut Nielsen Music, lagu yang dirilis pada 25 Oktober 2017 tersebut (sehari sebelum penutupan streaming dan minggu pelacakan penjualan), lagunya telah diunduh sekira 19.000 dan untuk streaming telah mencapai 3,8 juta di AS.

Wolves mampu "membunuh" nomor satu tentang deretan musik Dance/Electronic Digital Song Sales dan nomor 13 Dance/Electronic Streaming Songs.

Pada lagu Hot Dance / Electronic Songs, kolaborasi ini merupakan 10 teratas untuk kedua artis tersebut. Secara bersamaan trek dibuka di Billboard Hot 100 di nomor 88.

Marshmello sendiri juga masuk dalam Hot Dance/Electronic Songs dengan You & Me di nomor 19, dan telah diunduh sekira 2.000 dan menarik 1,7 juta klik dalam negeri.

Lain lagu, Silence milik Marshmello yang menampilkan Khalid meluncur di 11-4 Dance / Mix Show Airplay. Lagu tersebut menghubungkan puncak hits pertama DJ bertopeng di tangga lagu Alone pada September 2016. Sedangkan Silence merupakan peringkat ketika Marsmello dalam survei dan kedua Khalid.

Dua aksi lainnya juga mencetak 10 gol baru di Dance / Mix Show Airplay: Peledakan Mono Mind 13-2 dengan Save Me a Place, 10 top pertamanya, dan Avicii maju 16-9 dengan Without You, top 10 Avicii, dan top 10 lainnya tampil Sandro Cavazza.

FAKING IT milik Calvin haris menaiki 2309 lagu Hot Dance/Electronic Songs yang menampilkan Kehlani dan Lil Yachty, setelah 23 Oktober kedatangan video resminya. Lagu ini berada di puncak no 21 setelah debut 22 Juli.

Harris sendiri mendapatkan peringkat ke-14, sedangkan yang ke-10 saat menampilkan Kehlani dan Yachty yang masing-masing meraih peringkat pertama, hal ini memperluas tandanya untuk semua tindakan sejak awal Januari 2013. Dengan 9.000 terjual (naik 1.947 persen), 2,7 juta aliran (naik 272 persen) dan 8,4 juta di semua jenis radio siaran (naik 81 persen), Faking menawarkan kenaikan tertinggi bagan di ketiga metrik tersebut.

Plus, dengan entri ulang No. 5 di Dance / Electronic Digital Song Sales, Faking menjadi top 10 Harris di urutan ke-19 pada penghitungan itu, yang kedua setelah petenis nomor 23 David Guetta yang puncak sejak awal Januari 2010. Demikian dinukil dari Billboard.

(aln)