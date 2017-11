JAKARTA - Lepas dari pelukan Didi Mahardika, Vanessa Angel dikabarkan delat dengan pria bule yang sempat diunggah di akun Instagram pribadinya. Usut punya usut, pria tersebut ternyata hanya satu dari sekian teman Vanessa Angel.

Kendati demikian, tak menutup kemungkinan akan adanya percintaan antara Marcelo dengan dara berusia 25 tahun ini. Pria berdarah Jerman, Belanda, dan Jawa tersebut bahkan mengaku ingin ada di sisi Vanessa saat menghadapi hal hal berat dalam hidupnya, salah satunya adalah saat hubungannya dengan Didi Mahardika kandas.

"Belum sampai situ sih, saya rencananya cuma mau bikin Vanessa senang saja. Karena dia lagi kusut dengan persoalan-persoalan ini semua. Ya i'm here to help her, saya di sini cuma bikin dia senang saja," ujarnya di kawasan Jakarta belum lama ini.

Sejatinya Marcelo bukan orang baru untuk Vanessa Angel. Wanita kelahiran Jakarta tersebut mengenalnya sejak tiga tahun lalu namun jarang bertatap muka.

"Dari kakak saya, kakak saya pertama kenal sama dia. Lalu ya terus. Kita sudah enggak ketemu lagi setelah tiga tahun itu. Dan akhir-akhir ini kita ada janjian makan sate maranggi di Cipanas, one months ago. Akhirnya dari situ kota ngobrol-ngobrol berasa asik, berteman baik, kemana-mana bareng. Gitu saja main bareng," papar Marcelo.

Seperti diketahui, hubungan Vanessa Angel dengan Didi Mahardika kandas satu bulan terakhir. Padahal keduanya telah berpacaran lebih dari tiga tahun dan berencana naik pelaminan.

Vanessa dan Didi Mahardika telah berencana menikah sejak akhir 2016. Keduanya dikabarkan naik pelaminan pada Februari 2017, namun hal tersebut nyatanya tak terbukti sampai saat ini bahkan keduanya telah mengakui sudah tak lagi berhubungan.

(aln)