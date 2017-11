LOS ANGELES – Setelah menikmati kemenangan American Idol yang luar biasa pada 2002, Kelly Clarkson diwajibkan untuk membintangi film From Justin to Kelly. Ternyata, film ini adalah sebuah proyek yang sangat tidak ia sukai karena banyak mendapatkan kecaman soal penampilannya.

"Saya menangis begitu keras karena saya tidak ingin melakukan film itu. Saya sangat mabuk saat premier itu. Aku benar-benar berakhir dengan basah kuyup di air mancur," ungkap Clarkson kepada Howard Stern seperti dilansir E Online.

Clarkson mengingat perlu sedikit keberanian untuk bisa menjalani pemutaran perdana. Hal itu juga ia lakukan sama seperti sebelumnya diberitakan, bahwa karena album Sophomore-nya lepas landas, Clarkson harus rela membabat habis berat badan yang dimilikinya seperti rekan-rekannya.

Pelantun Since U Been Gone itu pernah berjuang melawan bulimia di sekolah menengah atas, tapi dia sedang bertarung dalam pertempuran yang kalah.

Namun kini, Clarkson yang album terbarunya, Meaning of Life telah dirilis belum lama ini, mengaku sekarang bahwa ia tengah merasa nyaman dengan tubuhnya. Rasa nyaman itu, imbuhnya, membuat dia rela membalas hinaan para body shamer.

