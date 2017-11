LOS ANGELES – Blake Lively melebarkan sayap di industri hiburan Hollywood. Salah jika orang-orang mengira wanita itu akan selamanya terbungkus karakter Serena Van Der Woodsen yang melambungkan namanya, sepanjang sisa kariernya.

Dilaporkan ELLE, aktris kelahiran Los Angeles ini merupakan wanita yang benar-benar berbakat di dunia tarik suara. Tak puas dengan kariernya yang telah menjadi bintang film populer dunia, kini Blake menambahkan kemampuan sebagai penyanyi.

Terbukti, suara yang dikeluarkannya tampak begitu indah terdengar. Pekan lalu, diam-diam dua lagu dari soundtrack film All I See Is You dirilis dengan menampilkan vokal dari Blake.

Yang pertama diberi judul Double Dutch, sementara lagu kedua yang moodier benar-benar menunjukkan kemampuan vokalis aktris tersebut. Jika didengarkan dengan baik, suaranya sedikit mirip dengan Lana Del Rey. Tapi siapkah Blake Lively untuk membuat album?

Seperti diketahui, ibu dua anak ini akan muncul di layar dengan film murung dan suram namun telah mendapatkan ulasan yang sangat bagus, yakni All I See Is You.

Blake memerankan wanita buta yang bergantung pada suaminya, tetapi ia memiliki pengelihatan sebagian, namun kembali bersikap santai dengan mengenakan kaus kaki berdarah dalam peran yang belum kita lihat sebelumnya.

Film ini sepertinya merupakan pengalaman sensoris, yang berfokus pada dinamika daya dalam suatu hubungan, dan bagaimana hal itu berevolusi ketika ada beberapa faktor penting lainnya.

(aln)