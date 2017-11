JAKARTA – Bintang pop Taylor Swift telah meluncurkan single keempat dari album Reputation-nya yakni ‘Call It What You Want.’ Lagu baru tersebut berbicara tentang waktu saat ia telah jauh dari sorotan publik.

Dilaporkan Mirror, Jumat (3/11/2017), Lagu yang juga berbicara tentang sang kekasih Joe Alwyn tersebut memiliki beat paruh tempo, dan dimulai dengan apa yang tampaknya menjadi referensi tentang permusuhan yang dipublikasikan dengan baik juga perpisahan.

“Benteng saya hancur semalam atau saya membawa pisau ke pertarungan senjata. Mereka mengambil mahkota tapi tidak apa-apa,” melihat salah satu lirik lagu Swift.

Kemudian muncul lirik yang merujuk pada lelaki asal Inggris Joe, “Dia seperti lamunan atau berjalan dengan kepala tertunduk, akulah yang dia jalani.”

"Saya ingat pada akhir November sambil menahan napas saya. Perlahan saya berkata, 'Anda tidak perlu menyelamatkan saya... Tapi maukah Anda melarikan diri dengan saya?,” lanjut lirik itu.

Sebagaimana diketahui, tak lama setelah Swift merilis lagu tersebut, ia juga menggoda penggemarnya dengan serangkaian video di Instagram Story-nya. Di mana, Swift tengah berada di rumah sambil bernyanyi dan memainkan gitarnya.

Sebelumnya, Taylor Swift telah meluncurkan Look What You Made Me Do. Baru sehari dirilis hanya dalam waktu 24 jam, video musik yang dirilis pada Minggu 27 Agustus itu telah ditonton lebih dari 31 juta netizen di Youtube. Tentu saja hal ini membuatnya meraih rekor sebagai video yang paling banyak ditonton di hari pertama tayang.

Taylor Swift mampu melewati rekor sebelumnya yang telah diraih Adele dengan lagu Hello pada 2015. Waktu itu, video Adele diputar sebanyak 27 juta kali di hari pertama rilis. Akankah single keempat ini akan mengalami hal yang sama?

(fid)