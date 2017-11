LOS ANGELES - Sudah menjadi pengetahuan umum bagi para penggemar soal kebiasaan Taylor Swift yang membuat lagu berdasarkan kisah asmara pribadinya dengan sederet bintang. Sebut saja lagu Back to December untuk Taylor Lauthner dan John Mayer lewat lagu I Knew You Are Trouble.

Pada hari ini, Jumat (3/11/2017) ia meluncurkan single terbaru berjudul Call It What You Want yang menjadi lagu keempat jelang peluncuran album "Reputaion". Dialnsir People, dalam beberapa lirik menjurus pada kisah asmara hingga konflik yang dialaminya.

Pada bagian pertama berbunyi lirik 'castle crumbled overnight' ditengarai memaknai kisah dramanya yang terjadi pada 2015. Mulai dari putus hubungan dengan DJ Calvin Harris dan Tom Hiddleston serta perseteruan dengan Kanye West dan Kim Kardashian.

 





Setelah itu, muncul lirik yang menjurus pada kisah asmaranya dengan aktor Joe Alwyn. Keduanya diketahui diam-diam berpacaran selama beberapa bulan sebelum kisah mereka tercium publik.

Lirik tersebut berbunyi 'All the liars are calling me one, Nobody's heard from me for months, I'm doing better than I ever was'. Selain itu terbaca juga lewat lirik 'I want to wear his initial on a chain around my neck, bot because he owns me, but 'cause he really knows me'.

Selain Call It What You Want, dua lagu sebelumnya yang akan masuk dalam album terbaru Taylor juga disebut sebagai kisah asmaranya yang diam-diam berpacaran dengan Joe selama satu tahun. Diantarnya yaitu Ready for it dan Georgeous.

