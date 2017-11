JAKARTA - Kandasnya hubungan Vanessa Angel dengan Didi Mahardhika memang diwarnai dengan sosok orang baru yang dikabarkan memiliki kedekatan khusus, yakni sempat beredar foto mesra Didi dengan wanita bernama Shyalimar, dan tak lama kemudian, Vanessa pun mengunggah kebersamaan dengan pria blasteran bernama Marcelo Ivano di media sosial.

Ditemui saat menghampiri Vanessa Angel dan Jane Shalimar mengadakan konferensi pers, Marcelo Ivano mengungkapkan kalau dirinya dan wanita 25 tahun tersebut sudah saling mengenal sejak 3 tahun, namun beberapa bulan yang lalu baru dipertemukan kembali.

"Aku kenal sejak 3 tahun lalu, tapi baru ketemu lagi itu sekitar sebulan yang lalu," ujar Marcelo saat ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu 1 November 2017.

Pria blasteran Jerman, Belanda dan Jawa ini mengungkapkan kalau hubungannya dengan Vanessa hanya sebatas teman. Saat ini ia melihat kalau Vanessa sedang menghadapi berbagai macam permasalahan, oleh sebab itu Marcelo hadir untuk menghibur.

"Belum sampai situ sih, saya rencananya cuma mau bikin Vanessa senang saja. Karena dia lagi kusut dengan persoalan-persoalan ini semua. Ya i'm here to help her, saya disini cuma bikin dia senang saja," ungkapnya.

Tak hanya itu, Marcelo pun sempat menceritakan bagaimana awal mula mengenal Vanessa. Ia dikenalkan oleh kakaknya saat 3 tahun lalu, kemudian beberapa bulan terakhir mereka merencanakan pertemuan dan berteman baik hingga sekarang.

"Dari kakak saya, kakak saya pertama kenal sama dia. Lalu ya terus. Kita sudah enggak ketemu lagi setelah tiga tahun itu. Dan akhir-akhir ini kita ada janjian makan sate maranggi di Cipanas, one months ago. Akhirnya dari situ kota ngobrol-ngobrol berasa asik, berteman baik, kemana-mana bareng. Gitu saja main bareng," tutup Marcelo.

