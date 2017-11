SEOUL - Pengantin baru Song Joong Ki dan Song Hye Kyo akhirnya berangkat bulan madu pada Kamis (2/11/2017). Pasangan yang menikah pada 31 Oktober 2017 ini tertangkap kamera fans tengah berada di Bandara Internasional Incheon pagi tadi.

- Baca Juga: Saling Berciuman, Song Joong Ki & Song Hye Kyo Resmi Menjadi Suami-Istri

Dalam beberapa foto yang beredar, bintang utama Descendant of The Sun itu tampak mengenakan busana serba tertutup. Demi menghindari kerumunan, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo bahkan memakai pakaian penyamaran lengkap termasuk jaket panjang, masker hingga topi.

 

Keduanya terlihat kompak menggunakan busana serba hitam. Namun, Song Joong Ki memilih sepatu berwarna putih sedangkan sang istri tampil stylish dengan boots tinggi dominan hitam.

Hingga berita ini diunggah belum diketahui pasti lokasi tujuan bulan madu Songsong Couple tersebut. Banyak fans menilai bahwa mereka akan terbang menuju daratan Eropa untuk menikmati waktu berdua.

Sementara itu, berangkatnya mereka honeymoon rupanya membuat publik tak sabar mendengar kabar kehamilan Song Hye Kyo usai pulang dari sana. Mereka berharap pasangan yang terlibat cinta lokasi (cinlok) itu segera mendapatkan momongan.

"Pulang-pulang bawa baby Song," doa salah seorang netizen.

"Heading to Europe? Baby songs on the way," timpal yang lain.

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo sendiri menggelar pesta pernikahan secara mewah di Shilla Hotel. Setidaknya ada 300 tamu undangan yang ikut menyaksikan hari sakral pasangan beda usia tersebut. Mayoritas tamu yang hadir pun adalah para bintang populer Korea Selatan maupun Manca Negara.

- Baca Juga: FOTO: Akhirnya! Agensi Rilis Foto Pernikahan Song Song Couple, Penasaran?

Sebut saja Yoo Ah In, Park Bo Gum, Park Hyung Sik, Zhang Ziyi, Cha Tae Hyun, Minho Shinee, Donghae Super Junior, Lee Kwang Soo, Choi Ji Woo dan masih banyak lagi tampak menghadiri acara. Di samping itu, upacara pernikahan pun berjalan dengan lancar dengan ditutup resepsi spektakuler pada malam harinya.

(edh)