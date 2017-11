SEOUL - Kebahagiaan sekaligus duka cita masih menyelimuti dunia hiburan Korea Selatan baru-baru ini. Dua artis papan atas Negeri Ginseng tersebut, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo resmi menjadi suami istri pada 31 Oktober 2017. Di lain itu, artis Kim Joo Hyuk tutup usia tepat satu hari sebelum pernikahan Song Song Couple digelar.

Sederet artis ternama hadir di pernikahan pasangan yang terlibat cinta lokasi di drama Descendants of the Sun itu. Tak berselang lama, mereka meninggalkan lokasi pesta yang bertempat di Shilla Hotel menuju acara pemakaman Kim Joo Hyuk.

Sementara itu, Joong Ki pun tak ketinggalan untuk memberi penghormatan terakhir kepada aktor kelahiran 3 Oktober 1972 itu. Ia datang sehari setelah resmi mempersunting Song Hye Kyo menjadi istrinya.

Kedatangan Song Joong Ki diunggah di akun Instagram @4ever_kikyo. Mantan member Running Man ini datang seorang diri tanpa dihadiri Song Hye Kyo disisinya.

"[171101] SJK went to KJH's funeral to pay his respect to him RIP #KimJooHyuk ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™ Cr : Twitter mamiself," bunyi caption video tersebut.

Sejatinya Song Joong Ki tak memiliki proyek apapun dengan Kim Joo Hyuk. Namun hal tersebut nyatanya tak membuat pria berusia 35 tahun ini enggan bertandang ke rumah duka.

Kim Joo Hyuk dinyatakan menghembuskan napas terakhirnya pada 30 Oktober tepat pukul 6.30 sore waktu Korea Selatan. Sebelumnya, mobil Mercedes-Benz SUV yang dikendarai Kim Joo Hyuk menabrak kendaraan di depannya saat melintas di Yeongdong Daero, kompleks apartemen I-Park, kawasan Samseong-dong, Seoul sekitar pukul 4.30 sore.

Meninggalnya Kim Joo Hyuk sempat diduga karena adanya serangan jantung sebelum kecelakaan terjadi. Namun pada 31 Oktober kemarin, polisi mengumumkan jika hasil autopsi menunjukkan penyebab kematian Kim Joo Hyuk adalah cedera parah di kepalanya. Hasil autopsi juga tak menunjukkan adanya tanda-tanda serangan jantung seperti yang diutarakan oleh saksi.

