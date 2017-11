JAKARTA - Kisah cinta Chelsea Islan dan Daffa Wardhana semakin menarik saja untuk dikulik. Hal itu tak terlepas lantaran keduanya begitu sulit buka suara. Chelsea kembali tak menggubris pertanyaan media ketika ditanyakan soal Daffa Wardhana, justru aktris 22 tahun itu memilih kabur dan buru-buru masuk ke dalam mobilnya.

Kala itu, Chelsea tampil cantik dengan mengenakan busana hitam dipadukan dengan rok berwarna kuning terang. Chelsea Islan diketahui menghadiri acara penghargaan dari transportasi online yang dihelat di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 1 November 2017. Ia pun didapuk menjadi juri bersama aktor tenar Reza Rahadian.

Kendati demikian, dalam acara itu Chelsea hanya mau berbicara soal apresiasinya terhadap karya para anak muda bangsa yang telah menyuguhkan karya-karya film.

"Ya mudah-mudahan dengan ada awards go video ini bisa menjadi sebuah wadah, di mana anak-anak muda dan para film maker bisa mengekspresikan opini mereka melalui film," kata Chelsea Islan.

Seperti diketahui, Chelsea Islan dan Daffa Wardhana diduga menjalin hubungan asmara ketika keduanya berani mengunggah pose lewat instagram pribadinya @chelseaislan dan @daffawardhana.

Bahkan dalam unggahan itu, Chelsea memasang pose saat dirangkul oleh Daffa Wardhana. Sontak pose tersebit mebnjadi ramai diperbincangkan oleh warganet.

Selain itu, diketahui pula dalam pose terbaru dari Daffa, anak dari Marini Zumarnis mengunggah pose kebersamaannya dengan Chelsea Islan. Tak lupa, Daffa sedikit membubuhkan kalimat mesra pada Chelsea Islan bahwa dirinya lebih senang bila berada bersamanya.

"Happy Infinity Day! If you are lucky enough to find someone who's as weird as you, never let them go," tulis Chelsea Islan pada akun Instagramnya.

(aln)