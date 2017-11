JAKARTA - Penyanyi lulusan The Voice Indonesia, Gloria Jessica menorehkan prestasi di industri musik Tanah Air. Glojes (sapaan akrabnya) terdaftar sebagai salah satu nomine untuk kategori Pendatang Baru Terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2017.

Lewat lagu Dia Tak Cinta Kamu, Gloria bersaing memperebutkan piala penghargaan dengan lima musisi berbakat lainnya termasuk Adrian Khalif (Made in Jakarta), Elephant Kind (Beat The Ordinary), Jordy Waelauruw (With You), Teddy Adhitya (In Your Wonderland) dan Vira Talisa (Walking Back Home).

Hampir dua tahun berkiprah di dunia tarik suara lalu didaulat sebagai nominasi di ajang penghargaan bergengsi, tentu membuat Gloria bangga. Ditambah ia tak menyangka bisa disejajarkan dengan musisi-musisi yang juga menjadi idolanya.

"Itu menjadi kesenangan sendiri karena yang masuk list itu yang bener-bener aku nonton. Ada Vira Talisa, Jordy, Adrian Khaliaf pokoknya banyak deh. Itu bener-bener musisi yang sangat jujur yang kayak Kunto Aji dan Elda Stars and Rabbit," ujarnya kepada Okezone saat ditemui di MNC Studios.

Gadis 23 tahun ini menilai semua musisi yang masuk kategori yang sama dengannya itu berhak keluar sebagai juara. Bagi Gloria, mereka semua mempunyai bakat yang mumpuni di bidang musik.

Oleh karena itu, meski nanti tidak berhasil memboyong piala kemenangan, Gloria tak akan kecewa.

"Menurut aku mereka musisi-musisi yang worth it menerima piala itu. Jadi siapa pun yang menang aku akan senang. Karena disitu aku berlaku sebagai musisi juga tapi fans juga," sambungnya.

Sementara itu, pegelaran ke-20 AMI Awards akan diadakan di Garuda Theater, TMII Jakarta pada 16 November 2017. Usung tema #MusikTanpaBatas penyelenggaran event penghargaan tahunan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI.

Terhitung ada 51 kategori penghargaan yang siap dibagikan oleh AMI Awards 2017 kepada para nomine yang keluar sebagai pemenang.

