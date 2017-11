JAKARTA - Iwa K tidak ingin berlama-lama hilang dan langsung ingin menyegarkan jagat hip-hop nasional. Buktinya, ia langsung mengumumkan bahwa dirinya kembali ke panggung.

Setelah sebelumnya diucapkan kuasa hukum Iwa, Chris Sam Siwu, kini Iwa sendiri yang memastikan dirinya langsung manggung setelah keluar dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur. Pengumuman itu ditulis dalam sebuah tulisan di Instagram, Rabu 1 November 2017.

“Fresh restart. Bismillaah #indonesianwithattitude #musafirmalam,” tulis Iwa K dalam caption.

Diketahui, rapper lagu Bebas itu divonis enam bulan kurungan setelah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas kepemilikan tiga batang rokok kretek yang didalamnya mengandung ganja.

Iwa tidak memberikan keterangan lebih lanjut melalui postingannya tersebut. Namun, Chris sempat mengumumkan bahwa Iwa akan kembali manggung mulai 27 November 2017.

Karena telah lama menjalani rehabilitasi, maka ia hanya butuh satu hingga dua bulan lagi agar benar-benar melunaskan utang hukumnya.

Chris juga menyatakan Iwa sudah lebih dari siap untuk manggung lagi. Tetap dengan hashtag #indonesianwithattitude, Iwa diharapkan membawa penampilan yang segar tanpa narkoba di dalam tubuhnya.

Tak ayal, suami Wikan Resminingtyas itu mendapat sambutan ekstra-hangat dari para penggemarnya yang sudah menanti.

“Welcome back @iwaktherockfish, kau harus lihat apa yang terjadi saat kau tak ada,” tulis @sahruldhoy12.

“What doesn't kill u makes u stronger...rise higher,go stronger,let the past be the past...God speed @iwaktherockfish 😎😎😎💪💪💪” tulis @andrewna70.

