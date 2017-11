SEOUL – Pesta pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo memang telah berlalu. Tapi cerita dari acara bertabur bintang yang digelar di Shilla Hotel pada Selasa 31 Oktober 2017 itu masih belum berakhir.

- Baca Juga: Selain Song Joong Ki & Song Hye Kyo, Pasangan Korea Ini Juga Menikah karena Cinlok

Berbagai video dan foto dari pesta pernikahan banyak tersebar di media sosial. Salah satunya adalah video saat kedua pengantin diajak menarik di lantai dansa oleh tamu undangan mereka.

Dalam video yang tersebar, tampak Yoo Ah In mengajak Song Joong Ki dan Song Hye Kyo untuk menari. Bersama dengan Zhang Ziyi, Ah In memperlihatkan gerakan menari untuk diikuti oleh Songsong couple.

Tapi Joong Ki dan Hye Kyo tampak malu-malu. Alih-alih menari, Joong Ki malah memeluk Ah in. Di sisi lain, Hye Kyo terus menggerak-gerakkan badannya sembari bertepuk tangan.

Untuk membuat suasana lantai dansa semakin meriah, Yoo Ah In menyeret Park Bo Gum untuk ikut menari. Berbeda dari seniornya, Park Bo Gum tak tampak malu menari. Trio Park Bo Gum, Zhang Ziyi, dan Yoo Ah In melakukan gerakan gila yang membuat undanagn lain bersorak.

[CLIP] #YooAhIn asked the newly wed to dance 😄 #SongJoongKi & #SongHyeKyo wedding party 171031

cr: tagged pic.twitter.com/ZW2kygdlpA— Yoo Ah In Fanbase (@SIKseekers) October 31, 2017

Suasana semakin menggila saat Song Joong Ki mendorong Park Hyung Sik ke lantai dansa. Bintang Strong Woman Do Bong Soon tersebut menggerakkan tubuhnya mengikuti irama musik. Tak berapa lama, Yoo Ah in langsung memeluk Hyung Sik karena terkesima dengan tariannya.

Video dansa tersebut ditutup dengan pelukan antara Yoo Ah In, Park Bo Gum, Park Hyung Sik, Song Hye Kyo dan Zhang Ziyi. Sebelum meninggalkan lantai dansa, Yoo Ah In tampak melayangkan cium jauh kepada undangan lain.

Pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo kemarin memang benar-benar bertabur bintang. Selain nama-nama yang disebutkan di atas, ada juga Cha Tae Hyun, Minho ‘SHINee’, Ock Joo Hyun, Choi Ji Woo, Kim Jong Kook, Lee Kwang Soo, hingga Donghae ‘Super Junior’ yang hadir di pernikahan.

- Baca Juga: Berada Setengah Blok dari Lokasi Teror New York, Josh Groban: Aku Gemetar

Sejumlah sahabat mendapat peran khusus di pesta. Lee Kwang Soo dan Yoo Ah In bertugas membacakan surat untuk kedua mempelai, sedangkan Park Bo Gum bermain piano untuk menyemarakkan pernikahan Joong Ki dan Hye Kyo.

(kem)