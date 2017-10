JAKARTA - Para penggemar Nabilah Ratna Ayu Azalia akhirnya bisa bernapas lega untuk bisa tetap keep in touch dengan idolanya. Pasalnya, gadis berusia 17 tahun tersebut kembali ke membuka akun media sosial setelah menghapus akun lamanya.

Sebelumnya, Nabilah menghapus akun Twitter dengan nama @nabilahJKT48 lantaran telah resmi hengkang dari grup idol tersebut pada 31 Oktober 2017. Ia harus rela kehilangan lebih dari 3,5 juta followers dalam akun tersebut.

Selang beberapa jam, gadis pemilik senyum manis bergingsul tersebut ditemukan penggemar telah memiliki akun Twitter baru dengan nama @nblh_ayu. Kehadirannya tersebut langsung melempar sapaan kepada para penggemar dan meraih sekira 7.500 followers dalam semalam.

"Bismillah.. hello my new journey," tulis Nabilah.

Sapaanya tersebut langsung disambut oleh para penggemar dan tak terkecuali member JKT48. Mulai dari Melody, Gaby, Baby, Angel hingga Shania juga ikut melempar cuitan kenangan dan perpisahan.

Kemunduran Nabilah dari JKT48 dikarenakan dirinya ingin fokus pada pendidikan tingkat akhir SMA yang kini ditempuh. Selain itu, ia mengaku tak lagi dapat tampil prima di atas panggung lantaran dampak operasi usus buntu yang dijalaninya beberapa waktu lalu.

Enam tahun sudah ia tergabung dalam grup tersebut yakni terhitung sejak usia 11 tahun dan membuatnya menjadi member termuda saat itu. Nabilah terpaksa meninggalkan delapan member lainnya dari Generasi 1 yaitu Melody, Shania, Kinal, Gaby, Ayana, Beby, Sonia dan Frieska.

