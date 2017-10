JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan suami istri Samuel Zylgwyn dan Franda. Setelah satu tahun menikah, Franda akhirnya mengumumkan tengah hamil anak pertama pada Selasa (31/10/2017).

Usia kandungan pemain Marmut Merah Jambu itu pun diketahui sudah memasuki minggu ke-14. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Samuel melalui laman Instagram pribadinya.

"We are so happy and beyond excited to announce that our family will be growing by one in May 2018!! God has blessed us in so many ways and for this little miracle we are truly grateful," tulis Samuel.





Pria 29 tahun ini sebenarnya masih tidak percaya bakal menjadi seorang ayah tahun depan. Sangat antusias, Samuel bahkan mengklaim sudah siap menjadi hot papa bagi anaknya kelak.





"Can’t believe we’re going to be parents and I’m going to be a hot papa 😎," sambungnya.









Senada dengan sang suami, Franda juga ikut membagikan kabar kehamilannya itu di Instagram. Pemilik nama asli Efranda Stefanus ini senang akhirnya bisa memberitahu publik mengenai calon anak pertamanya.





"It's quite hard to keep the big and happy news as a secret all this time. So, finally today we’re so happy and beyond excited to announce that YES.. WE’RE EXPECTING!!" terang Franda .

Tentu tidak menunggu lama bagi para netizen mengomentari kabar bahagia yang tengah menyelimuti keluarga Samuel. Bahkan Syahnaz Sadiqah dan Asri Welas pun turut mengucapkan selamat.





"Selamat ya bro. Jaga kesehatan yah," kata Asri Welas.





"Wahhh congrats Cipan dan Muee," timpal Syahnaz.





Sementara itu, Samuel dan Franda resmi menikah pada 8 Agustus 2016. Sejoli tersebut melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata secara mewah yang hanya dihadiri oleh keluarga, kerabat dan sahabat dekat.

