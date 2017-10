JAKARTA - Setelah sibuk mengurus bisnis kue di beberapa kota, Syahrini kembali melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan lain dan liburan di Eropa.

Pelantun Sesuatu tersebut mengumumkan lewat akun Instagram bahwa pada Senin, 30 Oktober 2017 dirinya tengah melakukan perjalanan ke Eropa dan mendarat di Belanda.

Syahrini menuliskan bahwa dirinya telah dinanti sederet pekerjaan di Eropa dan akan meninggalkan Tanah Air selama dua minggu lamanya.

"Dear My Sweetheart Team ...Thank You So Much For Your Endless Love And Support ...I Love You !... Incesss ✈️✈️Europe Dulu ... Swipe 👈 See you in 2 Weeks Dalam Adegan##GubrakGubrakGubrakJengJengJengSegudang Pekerjaan Yang Bertubi2. Manjaaaaa ... Back To Back Airport To Airport Yaa Khaaann !!!" tulis Syahrini.

Di balik kabar tersebut, bukan Syahrini namanya kalau tidak mencengangkan publik. Kali ini yang menjadi sorotan adalah penggunaan pesawat terbang pribadi untuk melenggang mengurus bisnis di luar negeri.

Terlihat jelas dalam sejumlah foto yang diunggah bahwa pesawat yang ditumpanginya hanya terdiri dari sedikit bangku dan berukuran kecil, tak seluas penerbangan komersil. Ia pun tak lupa mengabadikan setiap momennya sebelum mendarat manja di bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda.

"Goedemorgen Holland 🌷 Alhamdulilah Ya Allah Ya Rob After Long Flight .... Landing Syantiek Di Amsterdam ... Akhirnya Incess Bobo Manja 11 Jam Lebih Di Pesawat Setelah Sehari SebelumNya Hanya Bobo 2 Jam Saja," tulisnya dengan pose mengenakan setelan baju olahraga dan tas jinjing di sampingnya.

Kabar keberangkatan Syahrini ke Eropa telah dipublikasikan sebelumnya. Pasalnya, ia baru saja memberangkatkan sebanyak 20 orang jamaah umroh yang menjadi korban kasus First Travel, dimana ia pernah terlibat sebagai pengguna jasa dan diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Polri.

Namun, keberangakatannya ke luar negeri membuat dirinya tak bisa melepas kepergian para jamaah.

