SEOUL - Aktor peran Kim Joo Hyuk tutup usia pada 30 Oktober 2017 karena kecelakaan maut di kawasan Samseong-dong, Seoul Selatan yang terjadi sekira pukul 04.30 sore waktu setempat. Hal ini cukup mengejutkan termasuk orang terdekat pemain sinetron My Wife Got Married tersebut.

Meninggal di usia 45 tahun juga menyisakan kesedihan mendalam bagi sang kekasih, Lee Yoo Young. Terlebih personel Running Man ini tak bisa menemani kekasihnya tersebut di detik-detik pertemuannya dengan maut. Saat itu Lee Yoo Young tengah menjalankan syuting di luar Seoul tepatnya Busan.

Kim Joo Hyuk mengawali kariernya pada tahun 1998 dengan membintangi serial Letters Written on a Cloudy Day. Namun perannya semakin menonjol saat dipercayai dalam film My Wife Got Married (2008) dan The Servant (2010). Sementara untuk serial TV, Kim Joo Hyuk lebih familiar berkat aktingnya di God of War (2010) dan Hur Jun, The Original Story (2013).

Perjalanan Kim Joo Hyuk tak terlalu mudah hingga akhirnya berada di puncak kesuksesan. Aktor yang besar di bawah naungan agensi Namoo Actors tersebut perlu waktu bertahun-tahun hingga akhirnya namanya dikenal luas dan aktingnya kian dinantikan.

Seperti diketahui, jerih payah Kim Joo Hyuk sukses terbayar oleh banyaknya piala dan penghargaan yang ia dapatkan. Ia akhirnya mampu membawakan setiap peran yang dipercayakan untuknya nyaris sempurna. Tak heran jika beberapa penghargaan pun berhasil dibawanya karena kemampuan aktingnya yang tak layak diragukan lagi.

Tahun 2017 ini, ada dua film yang dirilis berjudul The Tooth and the Nail dan Confidential Assignment. Selain itu, Kim Joo Hyuk juga punya tiga film yang baru akan rilis 2018, yakni Heungbu, Dokjeon, dan Outbreak.

Penghargaan atasnya dalam ajang KBS Entertainment Awards 2014 menambah daftar piala yang pernah diraihnya. Lewat serial drama 2 Days & 1 Night dan Reply 1988 tersebut ia mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Sementara itu, apresiasi dalama Seoul Awards 2017 kemarin ternyata menjadi penghargaan terakhir untuknya sebelum menutup mata untuk selama-lamanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kim Joo Hyuk meraih piala Best New Actor dan Actress terbaik. Piala tersebut berhasil disabetnya berkat aktingnya di film Cooperation sebagai pemain pendukung.

Sementara itu, Kim Joo Hyuk dikenal sebagai salah satu artis Korea yang mudah terlibat cinta lokasi. Sepanjang kariernya, Kim Joo Hyuk tiga kali terlibat cinta lokasi. Yang pertama adalah dengan Kim Ji Soo, istrinya di serial Like a Flowing River. Setelah itu, Joo Hyuk kembali mengalami cinta lokasi dengan Kim Gyu Ri, rekannya di God of War. Setelah putus dari Gyu Ri pada 2013, Joo Hyuk pacaran dengan Lee Yoo Young, lawan mainnya di Yourself and Yours (2016).

Lee Yoo Young sempat dianggapnya sebagai pelabuhan cinta terakhirnya. Pasangan ini go public dengan hubungan mereka pada Desember 2016. September lalu, Kim Joo Hyuk mengatakan jika dia berniat untuk menikahi Lee Yoo Young dan punya anak. Sayang, impian tersebut hanya menyisakan kenangan saat ini.

