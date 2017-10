JAKARTA - Rumah tangga Kalina Oktarani dan Muhammad Hendrayanto sempat diterpa badai di awal Oktober 2017. Kalina sempat bersitegang dengan istri Epy Kusnandar, Karina Ranau di Instagram.

Meski sudah menganggap bahwa masalah dengan Karina selesai, Kalina tetap ingin kembali meluruskan kesalahpahaman yang ada. Ibu satu orang anak ini menegaskan tidak pernah cemburu dengan tindakan Karina terhadap sang suami tercinta.

Lewat kata-kata unggahan yang diposting Kalina di Instagram beberapa lalu sejatinya bukan menunjukkan ia cemburu buta dengan kedekatan Karina dan Hendra.

"Perlu digarisbawahi yah, saya itu tidak pernah cemburu. Tapi saya pingin dihargai saja sebagai istri dari suami saya. Itu alasan saya meminta ke dia (Karina) untuk tidak memposting foto berdua bareng suami saya," ujarnya melalui sambungan telefon pada Senin (30/10/2017).

Pasalnya, ia tak ingin menimbulkan gosip-gosip miring mengingat usia pernikahannya dengan Hendra kala itu masih seumur jagung. Selama ini, Kalina pun merasa bukan tipe-tipe istri pencemburu.

"Saya orangnya enggak mau ada gosip segala macem. Bukan cemburu pokoknya. Kalo kerja di entertainment cemburu mah kelar kan hidup kita," terangnya.

"Memang berteman dengan lawan jenis itu pasti ada. Apalagi zaman sekarang wajar. Saya sih enggak masalah. Cuma saya enggak mau jadi gosip, makanya saya minta dia secara baik-baik untuk menghargai saya dengan hapus foto itu. Tapi dia malah seperti itu," sambung Kalina.

Kalina juga meminta agar masalah dengan istri aktor 53 tahun itu tidak perlu dibahas lagi. Ia pun menegaskan pernikahannya dengan Hendra tetap harmonis sampai detik ini.

"Kalau saya pribadi menganggap sebenernya bukan masalah. Yaudahlah jangan dibahas lagi. Lagian hubungan kita tetep harmonis kok dari dulu. Bukannya kami alay lebay yah. Sorry to say, kita emang begitu," pungkasnya.

